حماس ترحب بالتقرير الأممي الذي يؤكّد ارتكاب الاحتلال جريمة "الفصل العنصري" ضدّ شعبنا



وأكدت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إنَّنا نعدّ هذا التقرير إضافة جديدة ومهمّة في سلسلة المواقف والتقارير التي أصدرتها جهات حقوقية دولية، وآخرها تقرير منظمة العفو الدولية، الذي وثّق جرائم الكيان الصهيوني وانتهاكاته بحقّ شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وأكّدت ضرورة مساءلة ومحاكمة الكيان الصهيوني لارتكابه جريمة الفصل العنصري ضدّ شعبنا".



وتابعت: "نجدّد في حركة حماس، مطالبتنا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرّك الفاعل، لاتخاذ إجراءاتٍ رادعة بحق هذا الكيان العنصري، وتفعيل إجراءات محاكمة قادته ومستوطنيه على جرائمهم بحقّ شعبنا في عموم فلسطين المحتلة، والعمل على إنصاف شعبنا في نيل حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال".







ويؤكّد التقرير أنَّ إسرائيل، تمارس وترتكب جريمة "الفصل العنصري" ضدّ شعبنا الفلسطيني، ونثمّن دعوته المجتمع الدّولي لاتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في إنهاء هذه الجريمة، وحماية حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنرحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتقرير المقدّم من قبل المقرّر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، مايكل لينك، والمقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان.