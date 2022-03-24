لجنة الانتخابات: يُمنع على القوائم ومرشحيها ممارسة الدعاية الانتخابية اعتباراً من منتصف الليلة





رام الله - دنيا الوطنتؤكد لجنة الانتخابات المركزية على أنه يمنع على القوائم ومرشحيها ممارسة الدعاية الانتخابية اعتباراً من منتصف هذه الليلة، مع انتهاء المدة القانونية للدعاية وقبل 24 ساعة من بدء الاقتراع. حيث يعتبر يوم غدٍ الجمعة -الذي يسبق يوم الاقتراع- يوم صمت انتخابي، تُمنع فيه الدعاية الانتخابية وكذلك في يوم الاقتراع.ودعت اللجنة كافة القوائم والمرشحين ووسائل الإعلام والصحفيين والمواطنين إلى الامتناع عن نشر أي مادة دعائية تخص الانتخابات بعد هذا الموعد، لأن ذلك يعتبر مخالفاً لأحكام الدعاية الانتخابية وقانون الانتخابات، ويعرض ممارسه للمساءلة القانونية، مشددة على منع الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها في يوم الاقتراع.من جانب آخر، أشارت لجنة الانتخابات إلى أن باب اعتماد الصحفيين يُغلق اليوم الخميس في تمام الساعة الثالثة عصراً، ويمكن للصحفيين الراغبين تقديم طلبات اعتماد قبل هذا الموعد من خلال موقعها الإلكتروني (www.elections.ps).يذكر أن الاقتراع للانتخابات المحلية 2021 "المرحلة الثانية" يجري يوم السبت القادم 26/3/2022، في 50 هيئة محلية بالضفة الغربية، حيث ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة السابعة صباحاً ولغاية السابعة مساءً لتمكين الناخبين والذين يقدر عددهم بما يزيد عن 715 آلف ناخب وناخبة من الإدلاء بأصواتهم.