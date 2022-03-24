دولي

عسكريون أوكرانيون ينشقون عن جيشهم للإنضمام إلى قوات دونيتسك

عسكريون أوكرانيون ينشقون عن جيشهم للإنضمام إلى قوات دونيتسك
رام الله - دنيا الوطن
قالت قيادة القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك، إن القوات الأوكرانية فقدت 76 عسكريا و 23 نقطة لإطلاق النار، خلال الاشتباكات في الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت القيادة في بيانها: "على مدار اليوم الماضي، تمكن جنودنا من قتل 76 عنصرا من الغزاة الأوكرانيين، و 23 نقطة إطلاق نار، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وناقلة جند مدرعة، وشاحنة واحدة، ومدفعين ذاتيي الحركة عيار 122 مم من طراز غوفزديكا، وثلاثة مدافع مضادة للدروع من طراز MT-12 Rapira، وعربة مشاة قتالية وعربة مصفحة للقيادة والأركان ومستودع مدفعية ميداني".

ووفقا للبيان، انشق 12 جنديا أوكرانيا من اللوائين رقم 54 و 25، وانضموا إلى قوات دونيتسك.

وذكرت القيادة، أن العدو أطلق خلال اليوم الماضي، 325 قذيفة وصاروخا من راجمات الصواريخ والهاونات من عيار 122 مم.

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