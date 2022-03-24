(أونروا) تُصدر تنويهًا مهمًا حول موعد الدوام الدراسي خلال التوقيت الصيفي

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في غزة (أونروا)، اليوم الخميس، تنويهًا مهمًا حول موعد الدوام الدراسي، مع تغيير التوقيت الصيفي، واقتراب شهر رمضان المبارك.وأوضح رئيس برنامج التربية والتعليم بوكالة الغوث بغزّة فريد أبو عاذرة، أنّ دوام الفترة الصباحية يبدأ من الساعة 7:30 وحتى 11:30، في حين أنّ دوام الفترة المسائية يبدأ من الساعة 12:00 وحتى 04:00 مساءً، مُشيرًا إلى أنّه سيتم العمل فيه اعتبارًا من يوم السبت المقبل.يُشار إلى أنّه اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة 25 آذار/ مارس يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين، وستُقدم عقارب الساعة 60 دقيقة.وفيما يلي جدول الدوام المدرسي الذي نشرته (أونروا):