شؤون فلسطينية

لحظات حاسمة تفصل الأسرى بسجون الاحتلال عن بدء الإضراب الشامل

لحظات حاسمة تفصل الأسرى بسجون الاحتلال عن بدء الإضراب الشامل
رام الله - دنيا الوطن
يتهيأ الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال، للشروع في معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، يوم الغد الجمعة الموافق الخامس والعشرين من الشهر الجاري، للمطالبة بحقوقهم المعيشية في السجون.

ويطالب الأسرى أيضا وقف سياسة تصنيفهم عبر إجراء ما يسمى "بالساغاف"، وهم الأسرى الذين صنفتهم إدارة السجون أنهم على درجة عالية من الخطورة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن "منتصف هذه الليلة سيكون هناك قرار، إما أن تستجيب إدارة سجون الاحتلال لمطالب الأسرى أو أن خطوة الإضراب عن الطعام ستبدأ في موعدها غدا".

وأشار إلى أن إضراب الأسرى سيشمل مختلف الفصائل الوطنية، مؤكدا وجود وحدة عالية وتوافق لم يسبق له مثيل داخل السجون.

ويأتي الإضراب في ظل تغول إدارة السجون وفرضها لعقوبات جديدة تمثلت بمنع الملاعق المعدنية، وأدوات الطبخ المعدني، ومنع دخول أصناف من الخضار والفواكه إضافة لعقوبات أخرى. 

وكانت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة دعت الفلسطينيين في كل مكان إلى التضامن مع الأسرى، مع اقتراب شروعهم بالإضراب المفتوح عن الطعام.

وأكدت "اللجنة"، أن الأسرى عازمون على خوض معركة الأمعاء الخاوية، رفضاً للقهر والحرمان وسحب الإنجازات، من قبل إدارة السجون، مضيفة أن الأسرى أطلقوا العنان لجوعهم ليكتب حكاية العز والمجد، بخوض معركة الأمعاء الخاوية، والوقوف في وجه الغزاة.

يذكر أن إدارة سجون الاحتلال تحاول امتصاص غضب الأسرى بالموافقة على بعض مطالبهم، وقد شرعت بعد عصر أمس الأربعاء بتركيب هواتف عمومية في عيادة سجن الرملة.

أخبار ذات صلة

لجنة الانتخابات: يُمنع على القوائم ومرشحيها ممارسة الدعاية الانتخابية اعتباراً من منتصف الليلة

لجنة الانتخابات: يُمنع على القوائم ومرشحيها ممارسة الدعاية الانتخابية اعتباراً من منتصف الليلة

مجلس الإفتاء يجدد موقفه بشأن تسريب العقارات والأراضي للاحتلال

مجلس الإفتاء يجدد موقفه بشأن تسريب العقارات والأراضي للاحتلال

(أونروا) تُصدر تنويهًا مهمًا حول موعد الدوام الدراسي خلال التوقيت الصيفي

(أونروا) تُصدر تنويهًا مهمًا حول موعد الدوام الدراسي خلال التوقيت الصيفي

الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خانيونس

الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خانيونس

63 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

63 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

ردًا على عملية الطعن والدهس.. عشر مستوطنات جديدة في النقب

ردًا على عملية الطعن والدهس.. عشر مستوطنات جديدة في النقب

حملة اعتقالات بالضفة الغربية وإصابات بمواجهات مع الاحتلال

حملة اعتقالات بالضفة الغربية وإصابات بمواجهات مع الاحتلال

إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال واعتقال آخرين جنوب بيت لحم

إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال واعتقال آخرين جنوب بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لحظات حاسمة تفصل الأسرى بسجون الاحتلال عن بدء الإضراب الشامل

لحظات حاسمة تفصل الأسرى بسجون الاحتلال عن بدء الإضراب الشامل

حملة اعتقالات بالضفة الغربية وإصابات بمواجهات مع الاحتلال

حملة اعتقالات بالضفة الغربية وإصابات بمواجهات مع الاحتلال

عامان على خطة العنقود الزراعي محافظة طوباس والأغوار الشمالية

عامان على خطة العنقود الزراعي محافظة طوباس والأغوار الشمالية

لجنة الانتخابات: اليوم هو الأخير لممارسة الدعاية الانتخابية للقوائم الانتخابية والمرشحين

لجنة الانتخابات: اليوم هو الأخير لممارسة الدعاية الانتخابية للقوائم الانتخابية والمرشحين

&#34;المرور&#34;: حركة مرورية نشطة اليوم وإغلاق عدة شوارع بمدينة غزة

"المرور": حركة مرورية نشطة اليوم وإغلاق عدة شوارع بمدينة غزة

قطاع غزة: عشر إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: عشر إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

&#34;الإحصاء&#34; يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

"الإحصاء" يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

متوقع إعلانه في مايو.. تقرير أممي مرتقب يتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الفصل العنصري

متوقع إعلانه في مايو.. تقرير أممي مرتقب يتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الفصل العنصري

منوعات

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بآخر مقطع فيديو له

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بآخر مقطع فيديو له

كيف كسب فادي الهاشم قلب نانسي عجرم وتعرف عليها؟

كيف كسب فادي الهاشم قلب نانسي عجرم وتعرف عليها؟

مهندس صوت حفل أنغام يكشف عن السبب بانسحابها من المسرح

مهندس صوت حفل أنغام يكشف عن السبب بانسحابها من المسرح

شاهد: إبنة أحمد حلاوة تخرج عن صمتها وتحسم جدل شائعة وفاته

شاهد: إبنة أحمد حلاوة تخرج عن صمتها وتحسم جدل شائعة وفاته

شاهد: نادين نجيم تنسحب من هذا السؤال وتعتذر على الهواء مباشرة

شاهد: نادين نجيم تنسحب من هذا السؤال وتعتذر على الهواء مباشرة

شاهد: حلا شيحة تثير الجدل بصورة لها حول خلعها للحجاب

شاهد: حلا شيحة تثير الجدل بصورة لها حول خلعها للحجاب

شاهد: تامر حسني ينشر حوار طريف على الـ(واتساب)

شاهد: تامر حسني ينشر حوار طريف على الـ(واتساب)

شاهد: الظهور الأول لمنة عرفة بعد طلاقها للمرة الثانية

شاهد: الظهور الأول لمنة عرفة بعد طلاقها للمرة الثانية

طليقة سيد رجب &#34;طردني من بيتي إلي شريته بفلوسي&#34;.. والأخير يهاجمها

طليقة سيد رجب "طردني من بيتي إلي شريته بفلوسي".. والأخير يهاجمها

لين برنكنجي تحسم الجدل حول إنفصالها عن معتصم النهار

لين برنكنجي تحسم الجدل حول إنفصالها عن معتصم النهار

عربي

الرئيس التونسي يواصل التقدم في استطلاعات الرأي

الرئيس التونسي يواصل التقدم في استطلاعات الرأي

اغتيال مسؤول سوري برصاص مسلحين

اغتيال مسؤول سوري برصاص مسلحين

موريتانيا تستضيف اجتماع منظمة التعاون الإسلامي العام المقبل لأول مرة

موريتانيا تستضيف اجتماع منظمة التعاون الإسلامي العام المقبل لأول مرة

المحكمة العليا في السعودية تعلن موعد تحري رؤية هلال رمضان

المحكمة العليا في السعودية تعلن موعد تحري رؤية هلال رمضان