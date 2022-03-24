لحظات حاسمة تفصل الأسرى بسجون الاحتلال عن بدء الإضراب الشامل

رام الله - دنيا الوطنيتهيأ الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال، للشروع في معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، يوم الغد الجمعة الموافق الخامس والعشرين من الشهر الجاري، للمطالبة بحقوقهم المعيشية في السجون.ويطالب الأسرى أيضا وقف سياسة تصنيفهم عبر إجراء ما يسمى "بالساغاف"، وهم الأسرى الذين صنفتهم إدارة السجون أنهم على درجة عالية من الخطورة.وقال مكتب إعلام الأسرى إن "منتصف هذه الليلة سيكون هناك قرار، إما أن تستجيب إدارة سجون الاحتلال لمطالب الأسرى أو أن خطوة الإضراب عن الطعام ستبدأ في موعدها غدا".وأشار إلى أن إضراب الأسرى سيشمل مختلف الفصائل الوطنية، مؤكدا وجود وحدة عالية وتوافق لم يسبق له مثيل داخل السجون.ويأتي الإضراب في ظل تغول إدارة السجون وفرضها لعقوبات جديدة تمثلت بمنع الملاعق المعدنية، وأدوات الطبخ المعدني، ومنع دخول أصناف من الخضار والفواكه إضافة لعقوبات أخرى.وكانت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة دعت الفلسطينيين في كل مكان إلى التضامن مع الأسرى، مع اقتراب شروعهم بالإضراب المفتوح عن الطعام.وأكدت "اللجنة"، أن الأسرى عازمون على خوض معركة الأمعاء الخاوية، رفضاً للقهر والحرمان وسحب الإنجازات، من قبل إدارة السجون، مضيفة أن الأسرى أطلقوا العنان لجوعهم ليكتب حكاية العز والمجد، بخوض معركة الأمعاء الخاوية، والوقوف في وجه الغزاة.يذكر أن إدارة سجون الاحتلال تحاول امتصاص غضب الأسرى بالموافقة على بعض مطالبهم، وقد شرعت بعد عصر أمس الأربعاء بتركيب هواتف عمومية في عيادة سجن الرملة.