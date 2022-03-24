الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خانيونس

رام الله - دنيا الوطناستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المزارعين في الأراضي الزراعية شرق محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق خانيونس فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية في منطقة "السناطي" شرق بلدة عبسان الكبيرة، وشرق بلدة خزاعة، وأجبرت المزارعين على مغادرة أراضيهم.يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد يوميا بإطلاق النار تجاه الأراضي الزراعية شرق القطاع وتجبر المزارعين على الانسحاب والتراجع من أراضيهم.