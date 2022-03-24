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الرئيس التونسي يواصل التقدم في استطلاعات الرأي

الرئيس التونسي يواصل التقدم في استطلاعات الرأي
رام الله - دنيا الوطن
أظهر أحدث استطلاع للرأي حول نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية، غيابا كليا للمنافسة منذ تموز/ يوليو الماضي، حيث يواصل الرئيس قيس سعيد التقدم بـ 88.3% من الأصوات.

ووفق موقع (موزاييك إف أم) فقد أظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" بالتعاون مع جريدة "المغرب" في عددها الصادر اليوم الخميس، بخصوص نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية يظهر غياب كلي للمنافسة منذ الـ 25 من يوليو، حيث يواصل قيس سعيد التقدم بـ88.3% من الأصوات بفارق شاسع جدا عن صاحبة المرتبة الثانية وهي رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بحصولها على 4.6% من الأصوات.

وحل في المرتبة الثالثة الصافي سعيد بـ2.0% من الأصوات ثم المنصف المرزوقي بـ0.8% ثم حل عبد اللطيف المكي في المرتبة الخامسة بـ0.5%.

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