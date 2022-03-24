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موريتانيا تستضيف اجتماع منظمة التعاون الإسلامي العام المقبل لأول مرة

موريتانيا تستضيف اجتماع منظمة التعاون الإسلامي العام المقبل لأول مرة
رام الله - دنيا الوطن
تستضيف العاصمة الموريتانية نواكشوط، لأول مرة، اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنتظر في العام المقبل.

ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد اختارت منظمة التعاون الإسلامي، نواكشوط لاستضافة اجتماعها المقبل، في ختام أعمال الدورة الـ48 المنعقدة منذ الثلاثاء، في إسلام آباد.

وقال مصدر دبلوماسي، إن اختيار موريتانيا لاستضافة الاجتماع المقبل لمجلس وزراء خارجية المنظمة "تألق دبلوماسي ونجاح للدبلوماسية الموريتانية".

وأضاف: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار موريتانيا من طرف منظمة التعاون الإسلامي لاستضافة وتنظيم واحد من أهم اجتماعات هيئاتها".

يذكر أن اجتماع وزراء خارجية المنظمة في باكستان، انعقد تحت شعار "بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية"، وناقش فيه وزراء الخارجية عدة قضايا بينها الأوضاع في فلسطين وأفغانستان والسودان والصومال واليمن ومالي وسوريا وإفريقيا الوسطي، إضافة للتطورات الدولية.

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