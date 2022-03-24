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مناورات بحرية‬ تجمع الجيشين المغربي والسعودي مع الإسرائيلي

مناورات بحرية‬ تجمع الجيشين المغربي والسعودي مع الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (هسبريس) المغربية بأن حلف الناتو يدخل "في مناورات بحرية في منطقة البحر المتوسط بمشاركة المغرب ودول عربية بينها السعودية، بالإضافة إلى 5 دول أوروبية وإسرائيل".

وقالت الصحيفة: إنه "يستفيد من هذا التدريب مشاة البحرية من مختلف الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية ومصر والكويت، إلى جانب خمس دول أوروبية وهي النمسا وكندا وقبرص وفرنسا وإيطاليا وسلوفينيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إسرائيل".

وأشارت إلى أن "إحدى النقاط الرئيسية في هذا التمرين ستكون الدفاع عن النفس، وتدريبات "نوبل دينا"، وهي سلسلة من التدريبات التي تتدرب فيها البحرية في سيناريوهات محتملة لمكافحة الإرهاب وأنواع أخرى من التدريبات، مثل حماية الموانئ من الأضرار أو إخلائها في حالة هجوم. ويتم أيضا تنظيم تداريب بحرية بخصوص البحث وإنقاذ المدنيين والعسكريين، فضلا عن محاكاة معركة بحرية".

وقال محمد شقير، الخبير في الشأن الإستراتيجي والعسكري، إن "المغرب سبق له أن شارك مرات عديدة بصفة مراقب في التدريبات البحرية لحلف شمال الأطلسي، سواء في المحيط الأطلسي أو في البحر الأبيض المتوسط".

وأوضح أن "المناورات البحرية تشارك فيها مقاتلات وطائرات وسفن تمثل دولا تطل على البحر الأبيض المتوسط"، لافتا إلى أن "حوض البحر الأبيض المتوسط يمثل منطقة إستراتيجية، بحكم موقع جبل طارق الذي يشكل محطة عبور عدد من السفن الدولية".

وقالت (هسبريس): إنه في السنوات الأخيرة، أقام المغرب علاقات أوثق مع الولايات المتحدة، حيث إن التقارب بين المملكة وأمريكا يتماشى مع مصالحها في تحسين أنظمتها البحرية والجوية والبرية.

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