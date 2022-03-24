حملة اعتقالات بالضفة الغربية وإصابات بمواجهات مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الخميس، حملة اعتقالات جديدة طالت فلسطينيين بأنحاء متفرقة بالضفة الغربية، فيما أصيب شبان خلال مواجهات مع جيش الاحتلال.وذكر مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، عرف منهم: الأسير المحرر عبد الله شعبان ووقاص سباعنة وهيثم فقها من جنين، وحمد الله سليمان الريماوي من بيت ريما غرب رام الله.واعتقل جيش الاحتلال عرفان السودة وبسلان السودة من طوباس، إلى جانب اعتقال الأسير المحرر إيهاب القواسمي وموسى نادي جرادات ومجاهد نمر الفروخ والفتى يوسف جرادات من الخليل.وفي مخيم الدهيشة ببيت لحم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب أربع شبان أحدهم في الصدر، إضافة إلى إصابة شاب آخر برصاص الاحتلال في الصدر خلال اقتحام حي المعاجين بنابلس.واقتحمت قوات الاحتلال منازل الأكاديميين في جامعة النجاح الدكتور غسان ذوقان والدكتور مصطفى الشنار والدكتور حسن السفاريني، إلى جانب اقتحام منزل أنس سوندك في حي المعاجين بنابلس، وأجرت معهم تحقيقا ميدانيا.ولمواجهة اعتداءات المستوطنين، ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة على مركبات استيطانية كانت تمر قرب بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل.