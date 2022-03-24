شؤون فلسطينية

إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال واعتقال آخرين جنوب بيت لحم

إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال واعتقال آخرين جنوب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب صباح اليوم الخميس، ثلاثة شبان برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، واعتقل ثلاثة آخرون خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية بالمنطقة، أن مواجهات اندلعت إثر اقتحام المخيم بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة الشبان الثلاثة بأعيرة نارية في البطن والقدم، نقلوا الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من، محمد رمضان (33 عاما)، ويزن موسى مناع (24 عاما)، وعمر يوسف مناع (23 عاما)، بعد دهم منازلهم في المخيم وتفتيشها.

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