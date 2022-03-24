دولي

إسرائيل تُعلن عن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي

إسرائيل تُعلن عن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، عن موعد البدأ بالعمل في التوقيت الصيفي للعام الجاري.

وسيبدأ العمل في إسرائيل بالتوقيت الصيفي للعام 2022، منذ فجر الجمعة 25/3/2022، وبناء على ذلك سيتم تحريك عقارب الساعة ساعة واحدة إلى الأمام، وستتم مباشرة العمل بالتوقيت الصيفي في تمام الساعة الثانية فجرا.

ونشرت قناة (كان): يبدأ بعد منتصف الليلة العمل بالتوقيت الصيفي في "إسرائيل" بحيث سيتم تقديم عقارب الساعة في الساعة 2 فجرًا إلى الساعة 3، ويستمر التوقيت الصيفي حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ووفقا للقانون الذي جرت المصادقة عليه في الكنيست في العام 2013 فإن مدة سريان التوقيت الشتوي تكون مساوية للتوقيت الشتوي في دول أوروبا، والعمل بالتوقيت الصيفي 212 يوما بدلا من 160-190 يوما كما كان عليه الحال في الأعوام الماضية.

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