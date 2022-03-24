عامان على خطة العنقود الزراعي محافظة طوباس والأغوار الشمالية

رام الله - دنيا الوطننفذ وزير الزراعة الاستاذ رياض العطاري ومحافظ طوباس والاغوار الشمالية اللواء الركن يونس العاصي جولة استطلاعية مع المؤسسات الدولية المانحة والمؤسسات غير الحكومية للمشاريع المنفذة في المحافظة من خلال خطة العنقود الزراعي (2019-2022).ومن ابرز ما نفذ منها: خزانات مياه معدنية عدد 32 خزانا، وشق وتأهيل طرق زراعية بطول 55 كيلو متر، خطوط مياه زراعية ناقلة بطول 44 كيلومتر، تأهيل واستصلاح اراضي زراعية لـ 1200 دونم​​​​​، وشبكات ري رئيسة وفرعية لـ 1700 دونم، وتخضير فلسطين ( اشجار مثمرة) 110000 شجر، وتخضير فلسطين ( احراش ) 2000 دونم، ودعم مزارعي الانتاج الحيواني ( خيام ، تنكات ، رضاعات، خلايا شمسية) لـ 900 مستفيد.ومن المؤسسات التي شاركت في الجولة التعاون الايطالي وجايكا/ اليابان ومؤسسة الفاو واوكسفام والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،وبرنامج الغذاء العالمي، واتحاد لجان العمل الزراعي والاغاثة الزراعية، ومكتب رئيس الوزراء (LACS).ورافق الوزير في جولته وكيل الوزارة م. عبدالله لحلوح والوكيل المساعد للإدارة والتخطيط أ. أحمد زكارنة، ومدير عام الغابات والمراعي م.حسام طليب، ومدير عام التخطيط والسياسات م.حسن الأشقر، ومديرة دائرة ترويج المشاريع م. ليلى زياد، ومدير وحدة النوع الاجتماعي م. سامر التيتي، وعدد من المدراء العامين في الوزارة ومدير عام مديرية زراعة محافظة طوباس والأغوار الشمالية م. جعفر صلاحات وعدد من الموظفين.