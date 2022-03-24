شؤون فلسطينية

استمرار إضراب الحركة الأسيرة وجلسات الحوار متواصلة

استمرار إضراب الحركة الأسيرة وجلسات الحوار متواصلة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الخميس، أن إضراب الحركة الأسيرة لا زال قائماً وفي موعده، ولا زال الحوار مستمراً في هذه الأثناء من أعلى المستويات السياسية الفلسطينية.

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه في حال فشل الحوار والجلسات، سيكون غداً أول أيام الإضراب.

وطالبت الهيئة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، التعامل بمسؤولية في قضية الإضراب، بعيداً عن السبق الصحفي والتنافس الذي لا يخدم ما يقدم من بطولات وتضحيات.

وأضافت الهيئة: "جميعنا سنكون جسم واحد خلف اسرانا، وسنكون رهن إشارة قادة الحركة الأسيرة في السجون، لانهم أصحاب القرار النهائي في خوض الإضراب من عدمه".

وأوضحت الهيئة بأن كافة الجهود من القيادة الفلسطينية تركز على ضرورة تلبية مطالب أسرانا، وأنه من حقهم العيش بكرامة، وان تطبق عليهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحدثت بشكل واضح عن حقوق اسرى حركات التحرر، وعلى الاحتلال ان يعيد الأوضاع الى ما كانت عليه سابقا لتجنب هذه الانتفاضة.

أخبار ذات صلة

لجنة الانتخابات: اليوم هو الأخير لممارسة الدعاية الانتخابية للقوائم الانتخابية والمرشحين

لجنة الانتخابات: اليوم هو الأخير لممارسة الدعاية الانتخابية للقوائم الانتخابية والمرشحين

&#34;المرور&#34;: حركة مرورية نشطة اليوم وإغلاق عدة شوارع بمدينة غزة

"المرور": حركة مرورية نشطة اليوم وإغلاق عدة شوارع بمدينة غزة

قطاع غزة: عشر إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: عشر إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

&#34;الإحصاء&#34; يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

"الإحصاء" يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

متوقع إعلانه في مايو.. تقرير أممي مرتقب يتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الفصل العنصري

متوقع إعلانه في مايو.. تقرير أممي مرتقب يتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الفصل العنصري

اختراق موقع تسجيل العمال الفلسطينيين التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية

اختراق موقع تسجيل العمال الفلسطينيين التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية

فيديو.. اعتقال ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر خلال اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة

فيديو.. اعتقال ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر خلال اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة

بعد عملية بئر السبع.. شرطة الاحتلال ترجح تنفيذ المزيد من الهجمات قبل رمضان

بعد عملية بئر السبع.. شرطة الاحتلال ترجح تنفيذ المزيد من الهجمات قبل رمضان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الإحصاء&#34; يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

"الإحصاء" يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

فيديو.. اعتقال ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر خلال اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة

فيديو.. اعتقال ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر خلال اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة

وزير المالية يطالب النرويج بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المُحتجزة

وزير المالية يطالب النرويج بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المُحتجزة

كيف تبدو حالة الطقس يومي الخميس والجمعة؟

كيف تبدو حالة الطقس يومي الخميس والجمعة؟

مجلس التعليم العالي يتخذ عدداً من القرارات متعلقة بقطاع التعليم

مجلس التعليم العالي يتخذ عدداً من القرارات متعلقة بقطاع التعليم

غزة: عقد امتحانات الوظائف التعليمية للعام 2022/2023

غزة: عقد امتحانات الوظائف التعليمية للعام 2022/2023

أبو مرزوق: نعيش في مرحله انتقالية وعلينا ترتيب أوضاعنا استعداداً للقادم

أبو مرزوق: نعيش في مرحله انتقالية وعلينا ترتيب أوضاعنا استعداداً للقادم

رام الله: ثلاث إصابات بينهم طفل خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لقيا

رام الله: ثلاث إصابات بينهم طفل خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لقيا

منوعات

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بآخر مقطع فيديو له

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بآخر مقطع فيديو له

كيف كسب فادي الهاشم قلب نانسي عجرم وتعرف عليها؟

كيف كسب فادي الهاشم قلب نانسي عجرم وتعرف عليها؟

مهندس صوت حفل أنغام يكشف عن السبب بانسحابها من المسرح

مهندس صوت حفل أنغام يكشف عن السبب بانسحابها من المسرح

شاهد: إبنة أحمد حلاوة تخرج عن صمتها وتحسم جدل شائعة وفاته

شاهد: إبنة أحمد حلاوة تخرج عن صمتها وتحسم جدل شائعة وفاته

شاهد: نادين نجيم تنسحب من هذا السؤال وتعتذر على الهواء مباشرة

شاهد: نادين نجيم تنسحب من هذا السؤال وتعتذر على الهواء مباشرة

شاهد: حلا شيحة تثير الجدل بصورة لها حول خلعها للحجاب

شاهد: حلا شيحة تثير الجدل بصورة لها حول خلعها للحجاب

شاهد: تامر حسني ينشر حوار طريف على الـ(واتساب)

شاهد: تامر حسني ينشر حوار طريف على الـ(واتساب)

شاهد: الظهور الأول لمنة عرفة بعد طلاقها للمرة الثانية

شاهد: الظهور الأول لمنة عرفة بعد طلاقها للمرة الثانية

طليقة سيد رجب &#34;طردني من بيتي إلي شريته بفلوسي&#34;.. والأخير يهاجمها

طليقة سيد رجب "طردني من بيتي إلي شريته بفلوسي".. والأخير يهاجمها

لين برنكنجي تحسم الجدل حول إنفصالها عن معتصم النهار

لين برنكنجي تحسم الجدل حول إنفصالها عن معتصم النهار

عربي

المحكمة العليا في السعودية تعلن موعد تحري رؤية هلال رمضان

المحكمة العليا في السعودية تعلن موعد تحري رؤية هلال رمضان

إسرائيل والمغرب يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الطيران المدني

إسرائيل والمغرب يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الطيران المدني

ميقاتي يؤكد التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701

ميقاتي يؤكد التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701

منظمة إغاثة تحذر من أزمة بالسودان جراء الحرب بأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا

منظمة إغاثة تحذر من أزمة بالسودان جراء الحرب بأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا