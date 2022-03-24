استمرار إضراب الحركة الأسيرة وجلسات الحوار متواصلة





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه في حال فشل الحوار والجلسات، سيكون غداً أول أيام الإضراب.



وطالبت الهيئة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، التعامل بمسؤولية في قضية الإضراب، بعيداً عن السبق الصحفي والتنافس الذي لا يخدم ما يقدم من بطولات وتضحيات.



وأضافت الهيئة: "جميعنا سنكون جسم واحد خلف اسرانا، وسنكون رهن إشارة قادة الحركة الأسيرة في السجون، لانهم أصحاب القرار النهائي في خوض الإضراب من عدمه".



وأوضحت الهيئة بأن كافة الجهود من القيادة الفلسطينية تركز على ضرورة تلبية مطالب أسرانا، وأنه من حقهم العيش بكرامة، وان تطبق عليهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحدثت بشكل واضح عن حقوق اسرى حركات التحرر، وعلى الاحتلال ان يعيد الأوضاع الى ما كانت عليه سابقا لتجنب هذه الانتفاضة.



رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الخميس، أن إضراب الحركة الأسيرة لا زال قائماً وفي موعده، ولا زال الحوار مستمراً في هذه الأثناء من أعلى المستويات السياسية الفلسطينية.