لجنة الانتخابات: اليوم هو الأخير لممارسة الدعاية الانتخابية للقوائم الانتخابية والمرشحين

رام الله - دنيا الوطنقالت لجنة الانتخابات المركزية، إن اليوم الخميس هو الأخير لممارسة الدعاية الانتخابية للقوائم الانتخابية والمرشحين.وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن يوم غدٍ الجمعة، هو يوم صمت انتخابي، وعليه يحظر ممارسة أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية بعد الوقت المسموح به.وأشارت إلى أن يومين يفصلان عن فتح أبواب مراكز الاقتراع للانتخابات المحلية 2021 في مرحلتها الثانية.وكان المتحدث باسم اللجنة فريد طعم الله، قال في تصريح صحفي، إن 715 ألف ناخب يحق لهم الاقتراع سيتوجهون إلى 315 مركز اقتراع في 50 هيئة انتخابية في انتخابات المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية والتي ستنعقد في 26 من آذار/مارس الجاري.