دولي

جونسون: من الصواب أن يمثل بوتين أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد غزو أوكرانيا

جونسون: من الصواب أن يمثل بوتين أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد غزو أوكرانيا
رئيس الوزراء البريطاني
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "تجاوز الخطوط الحمراء وسنزيد الضغط عليه".

وأضاف في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قبيل انعقاد قمة قادة (ناتو) المقررة، الخميس، في بروكسل: "يمكننا فعل المزيد لمنعه من استخدام احتياطيات روسيا من الذهب".

وقال: إنه من الصواب أن يمثل بوتين أمام المحكمة الجنائية الدولية، بعد غزو أوكرانيا، وفق تعبيره.

وتابع: "أتحدث بشكل منتظم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسأراه قريباً"، وفق ما نقل موقع (الشرق).

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