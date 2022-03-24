"المرور": حركة مرورية نشطة اليوم وإغلاق عدة شوارع بمدينة غزة

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بوجود حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر، على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.





كما أكدت "المرور" بغزة، بأن هناك إغلاقاً كلياً لشارع عبد القادر الحسيني من شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع عمر المختار "معتوق" ، لوجود أعمال على الطريق، ضمن مشروع تأهيل وتطوير شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع ومحيط مسجد الكنز، علما بأن مفترق تقاطع شارع أحمد بن عبد العزيز مع عبد القادر الحسيني يعمل لكلا الاتجاهين من الشرق إلى الغرب وبالعكس.

كما نوهت إلى إغلاق كلي لشارع الوحدة من مفترق العائلات حتى اتحاد الكنائس لكلا الاتجاهين.





وأكدت وجود أعمال في شارع عمر المختار من مفترق التشريعي شرقا وصولا لنهاية مبنى المجلس التشريعي "إغلاق كلي للسايد الشمالي".

رام الله - دنيا الوطن