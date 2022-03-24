"الإحصاء" يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

رام الله - دنيا الوطنأفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، بانخفاض الصادرات خلال شهر كانون ثاني/يناير من عام 2022 بنسبة 16% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 30% مقارنة مع شهر كانون ثاني/يناير من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 132.8 مليون دولار أمريكي.كما انخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر كانون ثاني/يناير من عام 2022 بنسبة 18% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 85% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر كانون ثاني/يناير من عام 2022. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق.وفيما يتعلق بالواردات السلعية، فقد انخفضت الواردات خلال شهر كانون ثاني/يناير من عام 2022 بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 26% مقارنة مع شهر كانون ثاني/يناير من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 618.3 مليون دولار أمريكي.وانخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر كانون ثاني من عام 2022 بنسبة 4% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 51% من إجمالي قيمة الواردات لشهر كانون ثاني من عام 2022. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق.وفيما يتعلق بالميزان التجاري للسلع المرصودة، والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 1% خلال شهر كانون ثاني من عام 2022 مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 24% مقارنة مع شهر كانون ثاني من عام 2021، حيث بلغت قيمة العجز 485.5 مليون دولار أمريكي.