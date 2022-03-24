فيديو.. اعتقال ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر خلال اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة









رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين، فيما أصابت، ثلاثة آخرين بأعيرة نارية، خلال اقتحام مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.وقالت مصادر أمنية، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها المخيم، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة الشبان الثلاثة بأعيرة نارية في البطن والقدم، ونقلوا الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من، محمد رمضان (33 عاما)، ويزن موسى مناع (24 عاما)، وعمر يوسف مناع (23 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم في المخيم وفتشتها.