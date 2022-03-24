شؤون فلسطينية

بعد عملية بئر السبع.. شرطة الاحتلال ترجح تنفيذ المزيد من الهجمات قبل رمضان

بعد عملية بئر السبع.. شرطة الاحتلال ترجح تنفيذ المزيد من الهجمات قبل رمضان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنها ترجح تنفيذ المزيد من الهجمات ضد إسرائيليين، قبل حلول شهر رمضان المبارك الذي سيبدأ مطلع الشهر المقبل. 

ونقلت إذاعة (كان) عن مصدر شرطي قوله: إنه على الرغم من عدم وجود رابط واضح بين الهجمات التي وقعت خلال الشهر الأخير، "فإنه من الجلي أن أموراً تحصل"، مشيراً إلى ازدياد حجم ما وصفه "التحريض".

وخلال جلسة لتقييم الأوضاع عقدت أمس لدى قيادة شرطة الاحتلال، فقد اتفق على أن القدس والمسجد الأقصى هما أكثر الأماكن حساسية أمنياً، وفق تعبيره.

وكان أربعة إسرائيليين قتلوا يوم الثلاثاء الماضي، وأصيب عدد آخر، في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني من أراضي عام 48.

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