الإعلام الإسرائيلي يكشف عن اجتماع عُقد بين الشيخ ووزير الأمن الداخلي الثلاثاء الماضي





وأضافت (مكان)، بأن الاجتماع الذي حُدد مسبقاً، عُقد بعد وقت قليل من عملية بئر السبع، حيث تناول ما وصفته "الاستعدادات الأمنية" قبل شهر رمضان.







وكان الشيخ أجرى خلال الأسابيع والأشهر الماضية، عدة اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين، كان آخرها لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد قبل نحو أسبوعين.

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، النقاب، عن اجتماع عقد أول أمس الثلاثاء، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، الوزير حسين الشيخ، ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف.ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن الاجتماع عُقد في تل أبيب.