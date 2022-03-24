الطقس: فلسطين تتأثر بمنخفض جوي وكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 7-4 8-3 12-6 بيت لحم 7-4 8-3 12-6 رام الله والبيرة 6-3 7-2 11-5 طولكرم 11-7 12-6 15-10 نابلس 8-4 9-4 13-6 قلقيلية 11-7 12-6 15-10 جنين 10-6 11-5 15-7 سلفيت 7-4 8-3 12-6 طوباس 11-7 12-6 16-8 روابي 8-4 9-4 13-6 الخليل 6-3 6-2 11-5 غزه 12-9 13-8 16-11 أريحا 15-9 16-9 20-11 خانيونس 12-9 13-8 16-11 الأغوار الشمالية 13-7 14-8 18-9 رفح 13-8 14-7 17-10

رام الله - دنيا الوطنيزداد تأثر البلاد بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية القطبية المنشأ شديدة البرودة لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة ،وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً.يوم الجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق فد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل وتنيل الأجواء الى الاستقرار والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف دافئا نسبيا ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال المنخفض الجوي من:1-تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة 2- التزحلق على الطرقات. 3- شدة سرعة الرياح. 4- تدني مدى الرؤية الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: