دولي

هل تزيل الولايات المتحدة "الحرس الثوري" الإيراني من قوائم الإرهاب؟

هل تزيل الولايات المتحدة "الحرس الثوري" الإيراني من قوائم الإرهاب؟
الحرس الثوري الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (أكسيوس) الإخباري الأميركي، عن مصادر، بأن إيران رفضت الطلب الأميركي بالالتزام العلني بخفض التصعيد في الشرق الأوسط، مقابل إزالة واشنطن اسم "الحرس الثوري" الإيراني من قائمتها لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم بأن البيت الأبيض "شدد خلال الأيام الأخيرة موقفه بشأن إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب"، مشيراً إلى أن واشنطن "قلقة من التداعيات السياسية المحلية للاتفاق المتعلق بالحرس الثوري الإيراني".

وأوضح الموقع في تقرير، أن المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي بحث في الأسابيع الأخيرة بشكل غير مباشر مع الإيرانيين وذلك عن طريق منسق الاتحاد الأوروبي بمحادثات فيينا إنريكي مورا، ملف "الحرس الثوري"، وفق ما نقل موقع (الشرق).

وأوضح (أكسيوس) أن أحد المقترحات التي طرحتها الولايات المتحدة خلال المفاوضات هو أن تقوم إدارة بايدن بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمتها لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية" مقابل التزام علني من إيران بخفض التصعيد في المنطقة.

وذكر مصدران أميركيان للموقع أن "الإيرانيين لم يوافقوا على الطلب الأميركي، لكنهم اقترحوا إعطاء الولايات المتحدة خطاباً جانبياً خاصاً بدلاً من ذلك".

وأفاد الموقع بأن مسؤولاً كبيراً في وزارة الخارجية الأميركية رفض التعليق على الموقف الإيراني، لكنه قال إن بلاده "كررت موقفها من تسمية الحرس الثوري الإيراني للإيرانيين قبل يومين وتنتظر الرد".

وتواجه جهود إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، شكوكاً متزايدة من قبل الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس، وذلك بشأن إمكانية أن يؤدي الاتفاق إلى توجيه مليارات الدولارات إلى موسكو، فيما أعرب الجمهوريون عن غضبهم من إمكانية إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب.

كما وصف 3 من كبار مسؤولي الأمن القومي السابقين بإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في بيان مشترك خطوة إدارة بايدن بأنها "استسلام خطير".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس قال، الاثنين، إن بلاده "تنتظر حتى ما بعد عطلة عيد النوروز التي تستمر أسبوعين لتحديد ما إذا كانت إيران مستعدة للتحرك بشأن مطالبها" في محادثات فيينا.

وأكد المسؤول الأميركي الكبير لاحقاً لـ"أكسيوس"، أن "تعليقات برايس لا تعني أن الولايات المتحدة ستنتظر حتى بعد عطلة النوروز، لكنها تتوقع تلقي الرد الإيراني في غضون أيام".

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