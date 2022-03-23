وزير المالية يطالب النرويج بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المُحتجزة

رام الله - دنيا الوطنطالب وزير المالية، شكري بشارة، وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت بالضغط على إسرائيل لحل الملفات المالية العالقة، ووقف الاقتطاعات الأحادية من أموال المقاصة، والإفراج عن الأموال المحتجزة.جاء ذلك خلال استقبال بشارة، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، وزيرة خارجية النرويج والوفد المرافق لها.وأطلع بشارة الوفد على آخر تطورات الوضع المالي الفلسطيني، وبحث معها الأوليات التي ستناقش في اجتماع المانحين المقبل.وأطلع بشارة، الوفد النرويجي، على الوضع المالي في فلسطين، وقدم لهم لمحة عن معالم موازنة العام 2022، والإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية باقتطاع مبالغ من أموال العائدات الضريبية، التي هي أموال الشعب الفلسطيني.