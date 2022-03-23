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كيف تبدو حالة الطقس يومي الخميس والجمعة؟

كيف تبدو حالة الطقس يومي الخميس والجمعة؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد الراصد الجوي، ليث العلامي، إن مزيداً من الانخفاض على درجات الحرارة يطرأ يوم غدٍ الخميس، مع تساقط أمطار متفرقة.

وأضاف في منشور عبر حسابه على (فيسبوك)، أن يوم الجمعة ستنتشر الهطولات المطرية بين الحين والآخر بشكل أوسع نحو مختلف المناطق الفلسطينية.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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