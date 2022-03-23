دولي

وفاة وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت

وفاة وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت
وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأربعاء، وفاة وزيرة الخارجية السابقة، مادلين أولبرايت، عن عمر ناهز 84 عاماً.

وقالت أسرة الراحلة، في بيان على (تويتر): إن أولبرايت توفيت اليوم عن 84 عاما، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.

وولدت مادلين كوربل أولبرايت فى 15 آيار/ مايو 1937، واسمها ماري آنا كوربولوفا، وتنتمي إلى الحزب الديمقراطي.

كانت أولبرايت أول امرأة تتسلم منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن سماها الرئيس بيل كلينتون في 5 كانون الأول/ديسمبر 1996 لهذا المنصب لتكون وزير خارجية فترته الرئاسية الثانية.

وتسلمت المنصب في 23 كانون الثاني/يناير 1997 لتصبح وزير الخارجية 64 للولايات المتحدة، وظلت في منصبها حتى 20 كانون الثاني/يناير 2001.

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