وفاة وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت





وتسلمت المنصب في 23 كانون الثاني/يناير 1997 لتصبح وزير الخارجية 64 للولايات المتحدة، وظلت في منصبها حتى 20 كانون الثاني/يناير 2001.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأربعاء، وفاة وزيرة الخارجية السابقة، مادلين أولبرايت، عن عمر ناهز 84 عاماً.وقالت أسرة الراحلة، في بيان على (تويتر): إن أولبرايت توفيت اليوم عن 84 عاما، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.وولدت مادلين كوربل أولبرايت فى 15 آيار/ مايو 1937، واسمها ماري آنا كوربولوفا، وتنتمي إلى الحزب الديمقراطي.كانت أولبرايت أول امرأة تتسلم منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن سماها الرئيس بيل كلينتون في 5 كانون الأول/ديسمبر 1996 لهذا المنصب لتكون وزير خارجية فترته الرئاسية الثانية.