وفاة وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت
أعلنت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأربعاء، وفاة وزيرة الخارجية السابقة، مادلين أولبرايت، عن عمر ناهز 84 عاماً.
وقالت أسرة الراحلة، في بيان على (تويتر): إن أولبرايت توفيت اليوم عن 84 عاما، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.
وولدت مادلين كوربل أولبرايت فى 15 آيار/ مايو 1937، واسمها ماري آنا كوربولوفا، وتنتمي إلى الحزب الديمقراطي.
كانت أولبرايت أول امرأة تتسلم منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن سماها الرئيس بيل كلينتون في 5 كانون الأول/ديسمبر 1996 لهذا المنصب لتكون وزير خارجية فترته الرئاسية الثانية.
وتسلمت المنصب في 23 كانون الثاني/يناير 1997 لتصبح وزير الخارجية 64 للولايات المتحدة، وظلت في منصبها حتى 20 كانون الثاني/يناير 2001.
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