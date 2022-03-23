المحكمة العليا في السعودية تعلن موعد تحري رؤية هلال رمضان

رام الله - دنيا الوطندعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الجمعة الموافق 29 من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى.وطالبت المحكمة بإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، وتسجيل شهادته إليها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.وكانت الجمعية الفلكية الفلسطينية قال: إنه وفقا للحسابات الفلكية التي قامت بها، فإن شهر رمضان لهذا العام سيبدأ يوم السبت الموافق 2 نيسان/ أبريل المقبل.وأوضحت الجمعية الفلكية في بيان لها، ان الاقتران المركزي لهلال شهر رمضان للعام الحالي سيحدث يوم الجمعة 1 نيسان/ أبريل في تمام الساعة 09:24 صباحا بالتوقيت المحلي لفلسطين، وهو يوم الرؤية.