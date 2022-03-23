غزة: عقد امتحانات الوظائف التعليمية للعام 2022/2023











رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام امتحانات الوظائف التعليمية للعام 2022-2023 في محافظات قطاع غزة.وتفقد وفد حكومي الامتحانات في عدة لجان بمدينة غزة بمشاركة وكيل وزارة التعليم د. زياد ثابت، ومدير عام التعيينات في ديوان الموظفين العام أ. فدوان أبو شريعة، ومدير عام الشؤون الإدارية في التعليم أ. رائد صالحية، ومدير عام الإشراف والتأهيل التربوي د. محمود مطر، ومدير تعليم غرب غزة أ. حمدي الدلو، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام في الديوان أ. زكريا جودة.وأوضح ثابت أنه تقدم لامتحانات الوظائف التدريسية هذا العام قرابة (33,900 ) خريج وخريجة وذلك ضمن معايير وإجراءات اختيار المعلمين الجدد التي تم تحديدها بالتعاون مع ديوان الموظفين.وبين أن الاختبارات تم وضعها وفق جداول مواصفات وأسس علمية لقياس قدرات ومهارات وخبرات الخريجين بشكل دقيق، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع المتقدمين.بدورها أوضحت أبو شريعة أن الديوان والتعليم يتابعان عقد الامتحانات وفق معايير علمية ومنهجية، لافتة إلى أنه سيتم استكمال خطوات الامتحان من حيث التصحيح والمقابلات لكي نحصل على قائمة للتوظيف للعام الدراسي المقبل.