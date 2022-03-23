رام الله: ثلاث إصابات بينهم طفل خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لقيا

رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة مواطنين بينهم طفل برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت لقيا جنوب غرب رام الله.وذكرت مصادر محلية أن قوات اليــمام الخاصة الإسرائيلية اقتحمت بيت لقيا، واعتقلت المواطن عايد أنور مفارجة، عقب مداهمة محل يملكه لقطع السيارات.وأفاد شهود عيان أن جيش الاحتلال منع وصول سيارات الإسعاف لنقل جرحى المواجهات في البلدة.وتمكنت سيارات الإسعاف من نقل أحد الشبان المصابين الى المستشفى.واعتلى جنود الاحتلال أسطح المنازل خلال اقتحامهم بيت لقيا لاستهداف الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز، ما أدى لوقوع ثلاث إصابات بينها طفل في عينه.وتستهدف سلطات الاحتلال قرية بيت لقيا بالاستيطان والتهويد حيث صادرت قبل عامين 150 دونما من أراضي المواطنين من الجهة الجنوبية المحاذية لجدار الفصل العنصري.ويعمل الاحتلال على ضم كامل قرية بيت لقيا الى المناطق المصنفة (ج) تطبيقاً لخطة الضم.