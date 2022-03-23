غنيم: حجم الاستثمار بقطاع المياه كبير ولا زال بحاجة لمشاريع استراتيجية

جاء ذلك خلال لقاء م.غنيم بمدير البع الامريكية للتنمية الدولية في فلسطين ألير غربز والوفد المرافق لها، حيث وضع الوزير غنيم ضيفته بصورة المشاريع التي تتطلب توفير الدعم المالي لها كمشاريع الصرف الصحي إلى جانب أهمية دعم خطة سلطة المياه القائمة على إنشاء مصالح مياه إقليمية لإيجاد مزودي خدمات كفأه قادرة على العمل وفق أسس واضح تضمن ديمومة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرا هنا إلى ان سلطة المياه بدأت بخطوات عملية في إنشاء هذه المرافق.





وأضاف الوزير غنيم أن سلطة المياه وبتمويل من الوكالة الأمريكية نفذت عدة مشاريع حيوية وضرورية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أسهمت في تحسين وصول خدمات المياه للمواطنين خلال السنوات السابقة.





بدورها، أكدت السيدة غربز على أنه سيتم متابعة جميع القضايا القضايا المطروحة من قبل سلطة المياه بهدف توفير الدعم اللازم لتلبية الاحتياجات الهامة للمواطنين.



رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس سلطة المياه، مازن غنيم، على أن حجم المشاريع والتدخلات التي يتطلبها قطاع المياه لتنفيذ مزيد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية كبيرة وتتطلب توفير الدعم المالي والفني اللازم للمضي قدما في خطة سلطة المياه الرامية إلى بناء نظام مائي قوي ومستقل قادر على ضمان توفير الخدمة وديمومته.