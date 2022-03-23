مجدلاني: ندعو الأحزاب الصديقة لدعم قضيتنا وتجسيد الرأي العام العالمي لفضح جرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني نستحضر اليوم الدور التاريخي للحزب الشيوعي العراقي وسجل نضالاته الخالدة في ذاكرة الشعب العراقي وفي ذاكرة كافة القوى الديمقراطية والتقدمية، وجاء ذلك ببرقية تهنئة لسكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي بمناسبة الذكرى الـ 88 لتأسيس الحزب.وتابع د. مجدلاني اننا في جبهة النضال ونحن نتصدى للتحديات التي تواجه شعبنا وقضيتنا الوطنية ونواجه الاحتلال الاسرائيلي وسياساته العنصرية وممارسته العدوانية ،ندعو كافة الأحزاب الصديقة إلى دعم قضيتنا وتحشيد الرأي العام العالمي لفضح جرائم الاحتلال.مختتماً بهذه الذكرى نؤكد عمق العلاقات التاريخية بين جبهة النضال والحزب الشيوعي العراقي ، ونتطلع لتطوير وترسيخ العلاقات الثنائية، وبما يخدم قضايانا ونضالاتنا المشتركة وعلى كافة المستويات.كما قدم د.مجدلاني التهاني للمحامي عادل المتروك الأمين العام لحزب المنبر التقدمي البحريني بمناسبة انعقاد المؤتمر العام للمنبر، قائلا بهذه المناسبة الهامة تتطلع جبهة النضال إلى تعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية مع حزبكم باعتباره الطليعة التقدمية المناضلة ، ودوره ومساهمته في مسيرة الكفاح الوطني والديمقراطي لشعب البحريني الشقيق.