في دول شرق أوروبا.. (ناتو) يعتزم نشر أربع مجموعات قتالية جديدة





وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أكد ستولتنبرغ أن قوات الحلف في حالة الجاهزية الكاملة، مضيفا أن (ناتو) يعمل على تعزيز الأمن في الدول الأعضاء، وفق ما نقل موقع "سكاي نيوز عربية".



وشدد على أن (ناتو) لن يتسامح مع أي هجوم يستهدف سيادة الدول وسلامتها، مؤكدا مواصلة الحلف تقديم الدعم العسكري إلى أوكرانيا.



وأشار ستولتنبرغ إلى أن التحالف العسكري المؤلف من 30 دولة، بصدد تغيير وضعيته الأمنية في أوروبا بشكل جذري في المستقبل، ردا على الحرب الروسية بأوكرانيا.



ونشرت 10 دول كبرى في (ناتو) من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، المزيد من القوات والسفن الحربية والمقاتلات في الجناح الشرقي ووضعت المزيد على أهبة الاستعداد.



رام الله - دنيا الوطنأعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، يوم الأربعاء، عزمه نشر أربع مجموعات قتالية جديدة في دول شرق أوروبا.يأتي ذلك في خطوة اعتبرها تعزيزاً للدفاعات ضد روسيا في خاصرته الشرقية.وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ: "سيقرر قادة الناتو في قمتهم الخميس تعزيز الموقف الدفاعي بأربع مجموعات قتالية جديدة في بلغاريا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا، ليرتفع عدد مجموعات القتال المنتشرة إلى ثماني مجموعات من البلطيق إلى البحر الأسود".