شؤون فلسطينية

الخارجية: نشرف بنجاح على تسهيل أمور طلبتنا في روسيا وبيلاروسيا

الخارجية: نشرف بنجاح على تسهيل أمور طلبتنا في روسيا وبيلاروسيا
رام الله - دنيا الوطن
قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، إن الوزارة تتابع وبنجاح أوضاع طلبتنا في روسيا وبيلاروسيا، من خلال سفارتي دولة فلسطين في موسكو ومينسك، وتشرف على تسهيل أمورهم المالية.

وطمأن شعبنا على أن أوضاع الطلبة مستقرة، وأن عملية تسهيل الأمور المالية لطلبتنا في عموم روسيا وبيلاروسيا تسير على قدم وساق وبجهود حثيثة من سفارتي دولة فلسطين وبالشراكة التامة مع الصندوق القومي الفلسطيني.

وأضاف أنه بإمكان اي من ذوي الطلبة متابعة أوضاع أبنائهم الدارسين في روسيا من خلال الاتصال على أرقام: سفير دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية السفير عبد الحفيظ نوفل 0079653331818، أو المستشار أول فريد شعلان 0079651271271.

كما يمكن متابعة أوضاع طلبتنا الدارسين في بيلاروسيا من خلال الاتصال على رقم القائم بالأعمال المستشار نبيل برشلي  00375293711014.

وكذلك للمتابعة يمكن الاتصال على رقم السفير أحمد الديك في مقر وزارة الخارجية والمغتربين 0599033133.

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