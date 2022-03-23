الديمقراطية: ليكن يوم 25/3 يوم غضب تضامناً مع أسرانا الأبطال

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً دعت فيه إلى إعلان يوم الجمعة في 25/3/2022 يوم غضب، للوقوف إلى جانب أسرانا الأبطال في معركة الأمعاء الخاوية في مواجهة إجراءات مصلحة السجون الإسرائيلية، ودفاعاً عن كرامتهم الوطنية، وهم يشكلون جبهة الصدام اليومي مع سلطات الاحتلال، في صبرهم وثباتهم وصمودهم وتحديهم للقوانين الفاشية التي تعمل سلطات الاحتلال على فرضها عليهم.وأكدت الجبهة: أن شعبنا لن يترك (ولم يترك) الأسرى الأبطال وحيدين في مواجهة السجان الإسرائيلي وفاشيته الفظّة، بل سيقدمون يوم 25/3/2022 الصورة المشرفة لوحدة شعبنا، داخل السجون وخارجها، وفي كافة مناطق تواجده.وحذّرت الجبهة سلطات الاحتلال بالمساس بأمن أسرانا والاعتداء عليهم، لأن من شأن ذلك أن يدفع بالأمور نحو المزيد من التصعيد.وختمت الجبهة مؤكدة أن معركة الأسرى ستبقى مفتوحة إلى أن تتحطم جدران السجن وقضبانه، وتشرق شمس الحرية فوق سماء فلسطين.