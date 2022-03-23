تؤدي مهامها بلا تدخل بشري.. شركة صينية تعلن عن طائرة مسيرة تقود نفسها

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة صينية، عن طائرة مسيرة صينية تقود نفسها وتؤدي مهامها بلا تدخل بشري.وتقدم المسيرة عدة مزايا فائقة لأول مرة، كقيادة نفسها ذاتياً في الظروف الجوية الصعبة، وأداء مهامها بلا تدخل بشري، وفق ما أعلنت شركة Dji الصينية.والطائرات المسيرة الجديدة Dji M30 Enterprise ، يمكنها التحليق في أحوال الطقس الممطرة والثلجية مع درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، وتنخفض إلى 20 درجة تحت الصفر، إذ حسّنت الشركة من تقنياتها للعزل المقاوم للمياه بتقييم IP55 Ingress Protection.وتقدم العائلة الجديدة 4 كاميرات عالية الدقة، ومجموعة من المستشعرات التي تسمح للطائرات بإدراك وفهم واستشعار البيئة المحيطة بها في 6 اتجاهات، إضافة إلى تقديم صورة واضحة للمُتحكم بها عن بعد، وذلك من خلال مستشعرات Dual-Vision وتوقيت الطيران ToF، وفق ما نقل موقع قناة "الشرق للأخبار".وتأتي الطائرات الجديدة بقدرات تصوير فائقة، فتصل قدرتها على التكبير الهجين من التكبير الرقمي والبصري إلى 200 مستوى من التكبير عالي الدقة، إلى جانب كاميرا للتصوير الحراري بجودة فائقة، وقدرات التصوير الليلي.وزودت الشركة الصينية طائراتها الجديدة بنظام بث لحظي، يعتمد على 4 شرائح بث Antenna من نوع OcuSync 3 Enterprise، إضافة إلى إمكانية توصيلها بشبكات الجيل الرابع للهواتف، لضمان قدرتها على البقاء متصلة بالإنترنت، حتى في البيئات المزدحمة بالمباني.ومازالت "دي جي آي" تحافظ على التصميم المدمج لطائراتها، مما يجعل Matrice 30 سهلة الحمل في حقائب الظهر، وتساعد في المهام التي تحتاج إلى التنقل بشكل مستمر.أما على مستوى الطاقة، فإن الطائرات الجديدة تدعم تقنية الاستبدال السريع للبطاريات، ويمكنها التحليق على ارتفاع 7 كيلومترات عن سطح الأرض، وكذلك يمكنها الطيران بشكل متواصل لمدة 41 دقيقة.وكشفت الشركة الصينية عن تحديث كبير في جهاز التحكم عن بعد DJI Pilot 2 في الطائرات الجديدة، وكذلك واجهة الاستخدام DJI FlightHub 2 على متن جهاز التحكم ومختلف الحواسيب والهواتف الذكية، لتقديم تجربة مميزة وسريعة وعملية للمستخدمين.ويقدم جهاز التحكم قدرة كبيرة على تحمل الظروف القاسية، إذ يعمل في درجات حرارة بين 50 درجة مئوية وحتى 20 درجة تحت الصفر، إلى جانب حصوله على تقييم IP54 لمقاومة المياه.ومع واجهة الاستخدام الجديدة DJI FlightHub 2، أصبح بإمكان مشغلي المسيرات الجديدة الحصول على قدرة هائلة لفحص البيئة المحيطة، عبر إنتاج خريطة مجسمة 2.5D، وكذلك وضع علامات توضيحية على الخرائط المُنتجة من الطائرات، ليتمكن جميع أفراد فرق العمل متابعة العلامات التي يتم وضعها عبر مختلف الأجهزة، إلى جانب إمكانية تحديث المناطق المستهدفة خلال الوقت الفعلي لتنفيذ المهام.وأعلنت كذلك شركة Dji عن منصة إطلاق وشحن لعائلة طائرات M30 الجديدة، حيث أنها تعمل بشكل آلي، وذلك بعد برمجتها عبر متخصص في مدة تستغرق 30 دقيقة بحد أقصى.وتعتبر تلك المنصة حلاً مثالياً لإجراء عمليات المتابعة الدورية والرصد في المناطق النائية، إذ تعل على شحن الطائرات بمجرد هبوطها على منصتها، وتستغرق عملية إعادة الشحن 25 دقيقة فقط، لتتمكن الطائرات من التحليق مرة أخرى ومتابعة مهامها.وتوفر المنصة نطاق عمل للطائرات الجديدة بحد أقصى 7 كيلومترات، كما أنه يمكن التحكم الكامل بالمنصة عبر ارتباطها بالحوسبة السحابية، كما يمكن للمتخصصين توجيه أوامر وتحديد مهام مختلفة لإنجازها، عن بعد من خلال واجهة FlightHub 2 الجديدة، لتنقلها منصة Dji Dock إلى الطائرات بمجرد هبوطها على متنها.ويبدأ سعر الطائرات الجديدة من 9999 دولار على مستوى طائرة M30، و13999 دولار على مستوى طائرة M30T.