أبو هولي: الرئيس عباس يولي اهتماماً كبيراً لمرضى السرطان

رام الله - دنيا الوطنكرمت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ولجانها الشعبية 140 من الأمهات المصابات بمرض السرطان في المحافظات الجنوبية.واكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي خلال الاحتفال الذي نظمته الدائرة في قاعة فندق سيدار بمدينة غزة بحضور رؤساء اللجان الشعبية في المخيمات بمناسبة عيد الام على شرف الذكرى لمعركة الكرامة، إيلاء الرئيس محمود عباس اهتماماً كبيراً لمرضى السرطان من خلال متابعته الحثيثة وتعليماته الدائمة لوزارة الصحة وهيئة الشؤون المدنية وكل جهات الاختصاص لتسهيل الخدمة والعلاج لأبناء شعبنا في الوطن والشتات، ناقلاً تحيات سيادته للحضور .وذكر أبو هولي في كلمته بان الأم الفلسطينية وخاصة الأمهات المريضات بمرض السرطان يمتلكن قدرات هائلة في الثبات والعطاء وتربية الأبناء والعيش بكرامة، يكتبن أنصع صفحات التاريخ في البطولة والمجد وتحمل الألم ومشقة السفر.وقال أبو هولي: "نحتفي اليوم بتكريم الأمهات المريضات بالسرطان في يوم عيدهن في شهر اذار شهر المرأة والكرامة والأرض والانتصار مؤكداً بثنائية العلاقة بين المرأة والدفاع عن الأرض، و بين يوم الأم وذكرى معركة الكرامة".وأضاف بأن المكرمات بعضهن استطعن بعزمهن وإرادتهن القوية مكافحة المرض، والتغلب عليه ليصبحن من الناجيات منه، وباتت قصصهن تشكل الهامًا ودافعا، لكل سيدة تكافح المرض لتنتصر عليه، وبعضهن لا يزلن يتحديّن المرض وقررن مقاومته بسلاح الأمل والصبر".واستعرض أبو هولي في كلمته حجم المعاناة التي يعاني منها مرضى السرطان والتحديات التي تواجههم ، مع استمرار الحصار والقيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حرية الحركة والتنقل للمرضى في قطاع غزة والتي باتت تهدد حياتهم وتحرمهم من الوصول إلى العلاج.وأكد بان الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له مستقبل يساوي تضحياته وأن يكون له دولة كباقي شعوب الأرض.من جهتها شكرت المريضات المكرمات في كلمتهن التي ألقتها المريضة أسماء الخضري الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، على دعمه واهتمامه بهن.وتابعت موجهة خطابها للرئيس: "عهدناك أباً رحيماً يا سيادة الرئيس، داعماً لنا وللمرأة وخاصة المريضات.. فلك منهن كامل الشكر والتقدير".واكدت بأن الأم هي رمز العطاء والتضحية وهي رمز الأمل والحنان وهي الأساس الذي يقوم عليه البيت والمجتمع وفضلها عظيم لا ينكره أحد .واكدت على ضرورة متابعة مشاكلهم، وخاصة الإجراءات الاسرائيلية التي تحول دون سفرهم لتلقي علاجهم في الخارج.وشكرت في ختام كلمتها دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية أبو هولي على جهوده في دعم المؤسسات والجمعيات الراعية لمرضى السرطان، وفي دعم واسناد المرأة عبر تقديم العون والمساعدة لها.وفي ختام الحفل كرم أبو هولي الكادر الطبي في دائرة شراء الخدمة (دائرة العلاج بالخارج) في وزارة الصحة وعلى رأسهم وزيرة الصحة الدكتورة مي كيله تقديراً على جهودهم في خدمة المرضى ورعايتهم و تسهيل مهامهم للوصول إلى المستشفيات.كما تم تكريم الجمعيات الفاعلة والقائمة على مكافحة مرض السرطان في قطاع غزة، وعى وجه الخصوص جمعية بسمة امل ورئيسها الفخري د. موسى ابو زيد وجمعية الحنان لرعية مرضى السرطان، على ما يقدمونه من خدمات للمرضى والتخفيف من معاناتهم.كما تم تكريم الكادر الصحفي الذي ساهم في مساعدة المرضى وايصال صوتهم لجهة الاختصاص والمتابعة.وبدأ الحفل بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم تلاه السلام الوطني، وتخلل الحفل فقرات فنية وتراثية قدمتها فرقة شمس الكرامة، تلاه توزيع هدايا الرئيس لمريضات مرض السرطان .