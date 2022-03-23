شؤون فلسطينية

الهباش: الاحتلال يحضر لارتكاب جريمة جديدة في الأقصى خلال رمضان

الهباش: الاحتلال يحضر لارتكاب جريمة جديدة في الأقصى خلال رمضان
محمود الهباش
رام الله - دنيا الوطن
حذر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش من محاولات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططات اقتحام للمسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان، وعواقب ذلك على أمن واستقرار المنطقة والعالم، مؤكداً أن كل اقتحامات المستوطنين للحرم القدسي الشريف مرفوضة في كل وقت.

وقال في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، تعقيباً على ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية على لسان وزير الأمن الداخلي حول السماح لليهود باقتحام الحرم القدسي الشريف في شهر رمضان المبارك، "إننا لا ننتظر من دولة الاحتلال غير التصعيد وجعل الأمور في مربع التوتر"، مضيفاً أن قادة الاحتلال يعرفون تماماً أن المسجد الأقصى المبارك هو الأكثر حساسية في الجغرافيا الفلسطينية ولذلك هم يتعمدون بين الحين والآخر افتعال الأزمات".

وأكد قاضي القضاة أن الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس هي الوحيدة التي لها الحق في السماح أو منع دخول أي أحد الى المسجد الأقصى المبارك، وهي صاحبة السلطة القانونية والشرعية في إدارة الحرم القدسي الشريف والإشراف عليه، مضيفاً أن دولة الاحتلال منذ احتلال المدينة المقدسة وهي تحاول تغيير الوضع القائم في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وحذر الهباش من "أننا مقبلون في شهر رمضان المبارك على الأسوأ إذا استمرت دولة الاحتلال بمخططاتها العدوانية"، مضيفاً أن "علينا أن نُحذّر ونَحذَر من أن دولة الاحتلال تحضر لارتكاب جريمة جديدة تضاف لسجل جرائمها وهذا لن يكون رد الفعل الفلسطيني عليه رداً هيناً ولن يكون رداً عادياً".

وأضاف الهباش أن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مع الجميع ومع المجتمع الدولي للجم العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس، مضيفاً ان التنسيق الفلسطيني الأردني في أعلى مستوياته لمتابعة الأحداث وتطورات العدوان على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

ودعا الهباش منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية إلى تطبيق القرارات والإعلانات التي اتخذت على مدار الأعوام السابقة وتنفيذها على أرض الواقع وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ومناطق تواجده داخل فلسطين المحتلة يقوم بواجبه تجاه المسجد الأقصى المبارك قدر استطاعته، وسيستمر بذلك مهما كان الثمن، وفي نفس الوقت يجب على العرب والمسلمين القيام بواجبهم تجاه قبلة المسلمين الأولى ومساندة إخوانهم الفلسطينيين في الرباط بالمسجد الأقصى وإفشال المخططات التي تنوي دولة الاحتلال تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك.

أخبار ذات صلة

رام الله: ثلاث إصابات بينهم طفل خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لقيا

رام الله: ثلاث إصابات بينهم طفل خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لقيا

غنيم: حجم الاستثمار بقطاع المياه كبير ولا زال بحاجة لمشاريع استراتيجية

غنيم: حجم الاستثمار بقطاع المياه كبير ولا زال بحاجة لمشاريع استراتيجية

مجدلاني: ندعو الأحزاب الصديقة لدعم قضيتنا وتجسيد الرأي العام العالمي لفضح جرائم الاحتلال

مجدلاني: ندعو الأحزاب الصديقة لدعم قضيتنا وتجسيد الرأي العام العالمي لفضح جرائم الاحتلال

الخارجية: نشرف بنجاح على تسهيل أمور طلبتنا في روسيا وبيلاروسيا

الخارجية: نشرف بنجاح على تسهيل أمور طلبتنا في روسيا وبيلاروسيا

عكرمة صبري: إخراج الزكاة لصندوق النفقة واجب باعتبار واقع فئاته أشد ايلاما وقسوة

عكرمة صبري: إخراج الزكاة لصندوق النفقة واجب باعتبار واقع فئاته أشد ايلاما وقسوة

الديمقراطية: ليكن يوم 25/3 يوم غضب تضامناً مع أسرانا الأبطال

الديمقراطية: ليكن يوم 25/3 يوم غضب تضامناً مع أسرانا الأبطال

اشتية: يجب خلق أفق سياسي جاد وتطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بفلسطين

اشتية: يجب خلق أفق سياسي جاد وتطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بفلسطين

حمدونة: الشاباك يستخدام الصدمات الكهربائية أثناء التعذيب

حمدونة: الشاباك يستخدام الصدمات الكهربائية أثناء التعذيب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رام الله: ثلاث إصابات بينهم طفل خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لقيا

رام الله: ثلاث إصابات بينهم طفل خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لقيا

غنيم: حجم الاستثمار بقطاع المياه كبير ولا زال بحاجة لمشاريع استراتيجية

غنيم: حجم الاستثمار بقطاع المياه كبير ولا زال بحاجة لمشاريع استراتيجية

مجدلاني: ندعو الأحزاب الصديقة لدعم قضيتنا وتجسيد الرأي العام العالمي لفضح جرائم الاحتلال

مجدلاني: ندعو الأحزاب الصديقة لدعم قضيتنا وتجسيد الرأي العام العالمي لفضح جرائم الاحتلال

الخارجية: نشرف بنجاح على تسهيل أمور طلبتنا في روسيا وبيلاروسيا

الخارجية: نشرف بنجاح على تسهيل أمور طلبتنا في روسيا وبيلاروسيا

عكرمة صبري: إخراج الزكاة لصندوق النفقة واجب باعتبار واقع فئاته أشد ايلاما وقسوة

عكرمة صبري: إخراج الزكاة لصندوق النفقة واجب باعتبار واقع فئاته أشد ايلاما وقسوة

الديمقراطية: ليكن يوم 25/3 يوم غضب تضامناً مع أسرانا الأبطال

الديمقراطية: ليكن يوم 25/3 يوم غضب تضامناً مع أسرانا الأبطال

حمدونة: الشاباك يستخدام الصدمات الكهربائية أثناء التعذيب

حمدونة: الشاباك يستخدام الصدمات الكهربائية أثناء التعذيب

الخارجية: تصعيد إرهاب المستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع في رمضان

الخارجية: تصعيد إرهاب المستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع في رمضان

منوعات

لين برنكنجي تحسم الجدل حول إنفصالها عن معتصم النهار

لين برنكنجي تحسم الجدل حول إنفصالها عن معتصم النهار

شاهد: سمية الخشاب تلفت الأنظار بطريقة دعمها لسيدة مصابة بالسرطان

شاهد: سمية الخشاب تلفت الأنظار بطريقة دعمها لسيدة مصابة بالسرطان

شاهد: أسطورة الرياض ينهار من البكاء بسبب تنمر المتابعين عليه

شاهد: أسطورة الرياض ينهار من البكاء بسبب تنمر المتابعين عليه

للمرة الأولى.. طليق أصالة وزوجها يخطفان القلوب بصورة عفوية

للمرة الأولى.. طليق أصالة وزوجها يخطفان القلوب بصورة عفوية

شاهد: مي العيدان تهاجم روان بن حسين بسبب ما فعلته مع سعد لمجرد

شاهد: مي العيدان تهاجم روان بن حسين بسبب ما فعلته مع سعد لمجرد

شاهد: شكران مرتجى تنهار من البكاء بعد سماع صوت والدتها

شاهد: شكران مرتجى تنهار من البكاء بعد سماع صوت والدتها

شاهد: عمر كمال يفاجئ الجميع عن علاقته بحمو بيكا

شاهد: عمر كمال يفاجئ الجميع عن علاقته بحمو بيكا

بعد الخلع.. ما حقيقة إعتداء وضرب مودل روز لطليقها؟

بعد الخلع.. ما حقيقة إعتداء وضرب مودل روز لطليقها؟

شاهد: محمد سعد يسخر من إرتفاع الأسعار بطريقته الخاصة

شاهد: محمد سعد يسخر من إرتفاع الأسعار بطريقته الخاصة

لهذا السبب.. أنغام تتخذ قرار مفاجئ وتصدم الجمهور على المسرح

لهذا السبب.. أنغام تتخذ قرار مفاجئ وتصدم الجمهور على المسرح

عربي

ميقاتي يؤكد التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701

ميقاتي يؤكد التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701

منظمة إغاثة تحذر من أزمة بالسودان جراء الحرب بأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا

منظمة إغاثة تحذر من أزمة بالسودان جراء الحرب بأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل اجتماع السيسي وبن زايد وبينت

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل اجتماع السيسي وبن زايد وبينت

رئيس قناة السويس يعرض على الولايات المتحدة المساعدة بتعويم السفينة &#34;العالقة&#34;

رئيس قناة السويس يعرض على الولايات المتحدة المساعدة بتعويم السفينة "العالقة"