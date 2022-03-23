شؤون فلسطينية

المفتي العام يحذر من خطورة حرب دينية تلوح في الأفق

المفتي العام يحذر من خطورة حرب دينية تلوح في الأفق
رام الله - دنيا الوطن
حذر الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية/ خطيب المسجد الأقصى المبارك، من حرب دينية شعواء تلوح في الأفق في حال استمرت سلطات الاحتلال بالسماح لجماعات المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى.

وقال: إن ما تشيعه سلطات الاحتلال من مخاوف من حدوث اضطرابات في شهر رمضان المبارك، ما هو إلا مقدمة لنواياها الخبيثة التي ستنفذها ضد المسجد الأقصى المبارك، ويعبر في دلالاته عن الكثير".

 وحذر حسين من تداعيات هذه الاعتداءات، ومحملاً سلطات الاحتلال عواقب هذه القرارات البغيضة التي تزيد من نار الكراهية والحقد في المنطقة وتؤججها، وتندرج في إطار إطباق السيطرة على المسجد الأقصى المبارك.

وقال: إن المس بحرمة المسجد الأقصى جريمة نكراء، تأتي ضمن مساعي فرض أمر واقع جديد فيه، بما يخالف ما تدعو له القيم الدينية من تحريم المس بالأماكن المقدسة المخصصة للعبادة، وتؤكد على حرمتها، وما تنص عليه القوانين والأعراف الدولية بخصوص احترام مقدسات الآخرين، وعدم المس بها أو بأهلها صوناً لحرية العبادة، غير أن سلطات الاحتلال تتنكر لذلك كله، وتستفز مشاعر حوالي ملياري مسلم في العالم، الأمر الذي ينذر بخطر حقيقي، ويستدعي موقفاً عربياً إسلامياً جاداً.

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