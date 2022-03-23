إسرائيل: استمرار ارتفاع مؤشر تكاثر فيروس (كورونا)





وتشير معطيات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، إلى أن عدد المرضى الذين توصف حالتهم بخطيرة انخفض إلى 300.





وسجلت امس قرابةُ 13400 إصابة جديدة، فيما ارتفع عدد الوَفَيَات الناجمة عن مضاعفات الوباء منذ ظهوره في إسرائيل الى 10,449.



وأعربت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن قلقها إزاء العدد الكبير البالغ نحو900 الف من هم في سن 60 فما فوق وليسوا محميين بشكل كاف من الإصابة بفيروس (كورونا)، بينهم 33 الف شخص لم يتطعموا البتة.

رام الله - دنيا الوطنيستمر في إسرائيل، ارتفاع مؤشر تكاثر (كورونا) حيث وصل إلى 1.39% .