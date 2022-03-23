المالكي يلتقي وزير الخارجية والتعاون لجمهورية النيجر

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية د.رياض المالكي ظهر اليوم الاربعاء، على هامش أعمال الدورة ٤٨ لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي، وزير الخارجية والتعاون لجمهورية النيجر السيد ماسودو هاسومي.شكر الوزير د .المالكي النيجر على موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية سواء في الأمم المتحدة او في منظمة التعاون الاسلامي والمحافل الدولية الأخرى.وأكد المالكي على أهمية توسيع مجالات التعاون بين البلدين بما يعود بفائدة على البلدين الشقيقين وتحديدا في مجال الصحة وغيرها من المجالات الأخرىكما وجه الوزير د.المالكي دعوة رسمية للوزير هاسومي لزيارة فلسطين.‎من جهته اكد الوزير هاسومي على موقف بلاده المبدئي الداعم للقضية الفلسطينية مؤكد انها تأتي على رأس سلم اولويات النيجر ووجه دعوة مماثلة إلى الوزير المالكي لزيارة النيجر في أقرب وقت ممكن.واتفق الطرفان على مواصلة العمل وتنسيق الجهود على كافة المستويات، بما فيها على مستوى التعاون الاسلامي، للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها انهاء الاحتلال الاستعماري وتمكين الشعب الفلسطيني من حريته واستقلاله وصون المكانة الدينية والتاريخية والحضارية لمدينة القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين.