البكري: البدء بتوزيع المساعدات النقدية للاجئين الفلسطينيين ضمن حملة "تكافل"

رام الله - دنيا الوطنأعلن الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية صباح اليوم الأربعاء من العاصمة التركية أنقرة البدء بتوزيع المساعدات النقدية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا ضمن حملة "تكافل لإغاثة لاجئي سوريا" والتي أطلقتها وزارة الأوقاف .وحضر حفل إعلان تقديم المساعدات سعادة سفير دولة فلسطين في الجمهورية التركية الدكتور فائد مصطفى ورئيس جمعية فلسطين الخيرية في تركيا الدكتور ظافر عصفور وممثلون عن الجالية الفلسطينية في تركيا .وبين البكري بأن مجموع ما تم جمعه من مساجد فلسطين للحملة ثلاثة ملايين وثمانية آلاف شيكل ، وأنه بعد استكمال الإجراءات تم البدء في توزيع المساعدات النقدية على اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من المدن السورية، وفق خطة عمل متكاملة هدفها العدالة في التوزيع ضمن فئات وبحسب حجم العائلة.واشار إلى أن الحملة أطلقت لتوفير هذه المساعدة ضمن مشروع تكافل قبيل شهر رمضان الفضيل لتتمكن هذه الأسر من توفير احتياجاتها الأساسية.وقال البكري " نقول لأهلنا في فلسطين أن تبرعاتكم لإخوانكم بدء العمل على توزيعها ، وأن طواقم الوزارة وسفارة دولة فلسطين ستكمل إيصال هذه التبرعات لباقي اللاجئين في أماكن تواجدهم، ضمن خطة عمل متكاملة، وبما يحفظ كرامة المستفيدين" .من جهته أشاد سفير دولة فلسطين في تركيا بهذه المساعدات التي تعبر عن مشاعر الأخوة بين الفلسطينيين أينما تواجدوا، وأن الألم الذي يمس اللاجئين السوريين يمس جميع أبناء الشعب الفلسطيني.وبين أن طواقم السفارة تعمل على مدار الساعة على متابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في جميع الولايات التركية، وأنه تم حصر البيانات المتكاملة عنهم، للوصول لجميع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا ضمن الحملة، شاكرا لوزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري هذه اللفتة الإنسانية الطيبة .من جهته بين رئيس جمعية فلسطين الخيرية في تركيا بأن هذه المساعدات تأتي واللاجئين يستعدون لاستقبال الشهر الفضيل وهم يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة، وأن هذه المساعدات ستسهم في تخفيف ظروفهم الصعبة .