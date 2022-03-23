الديمقراطية تشيد بعملية بئر السبع وتؤكد استمرار المقاومة بكل أشكالها

رام الله - دنيا الوطنأشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بعملية الطعن البطولية في بئر السبع في أراضي الـ48 والتي أدت إلى مقتل وجرح عدد من الإسرائيليين.وأكدت الجبهة وهي تحيي منفذ العملية البطولية، أنها تأتي رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة يومياً بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، مشددةً على ديمومة الاشتباك مع الاحتلال رفضاً لجرائمه وتصدياً لعدوانه.وأضافت الجبهة في بيان لها اليوم، أن «المقاومة بكل أشكالها وفي كل الميادين هي خيار شعبنا للخلاص من الاحتلال وكنسه عن أرضنا والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة».وختمت الجبهة بيانها داعيةً للإسراع بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة لتوحيد المقاومة الشعبية المشتتة في انحاء القدس والضفة الفلسطينية ورسم استراتيجية كفاحية، توحد نضال شعبنا بين مناطق ال 67 (الضفة + القطاع) والـ 48 والشتات.