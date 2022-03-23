شؤون فلسطينية

رغم استشهاده.. وزير إسرائيلي يتوعد بـ "القبض" على منفذ عملية بئر السبع

رغم استشهاده.. وزير إسرائيلي يتوعد بـ "القبض" على منفذ عملية بئر السبع
منفذ عملية بئر السبع بعد استشهاده
رام الله - دنيا الوطن
تسببت تصريحات لوزير إسرائيلي اليوم الأربعاء، بضجة في جنازة أحد قتلى عملية الدهس والطعن في بئر السبع، التي نفذها فلسطيني من أراضي عام 48 أمس الثلاثاء.

وذكرت (القناة 13) الإسرائيلية، بأن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بارليف، توعد بالقبض على منفذ العملية وتقديمه للمحاكمة، رغم استشهاده بعد تنفيذها.

وقالت القناة: "تصريحات مُحرجة لوزير الأمن الداخلي عومير بارليف تسببت بضجة في جنازة دوريس يحباس التي قتلت مع ثلاثة آخرين في عملية بئر السبع أمس".

وقال الوزير وفق القناة: "لن نهدأ حتى نقبض على المنفذ ونقدمه للمحاكمة" رغم أن المنفذ قتل في العملية.

وأسفرت عملية الدهس والطعن عن مقتل أربعة إسرائيليين، وإصابة عدد آخر، فيما استشهد منفذ العملية بعد إطلاق النار عليه.

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