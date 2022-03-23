إسرائيل: وزارة الجيش تدشن منظومة إنذار جوية جديدة





وتسلم سلاح الجو الإسرائيلي هذه المنظومة في مراسم أقيمت اليوم بحضور قائده عاميكام نوركين ومسؤولين في الوزارة، كما حضر المراسم رئيس الوكالة الأمريكية للحماية من الصواريخ الأدميرال جون أي هيل.



وتعمل هذه المنظومة على "رصد تهديدات جوية قصيرة وبعيدة المدى بضمنها صاروخية وتشكل مدماكا آخر في مسيرة الحفاظ على الأمن"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة جيش الاحتلال، أن منظومة الإنذار الجوية "تال شاماييم" قد أصبحت جاهزة لنشاط عملياتي.