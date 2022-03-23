دولي

إسرائيل: وزارة الجيش تدشن منظومة إنذار جوية جديدة

إسرائيل: وزارة الجيش تدشن منظومة إنذار جوية جديدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة جيش الاحتلال، أن منظومة الإنذار الجوية "تال شاماييم" قد أصبحت جاهزة لنشاط عملياتي.

وتسلم سلاح الجو الإسرائيلي هذه المنظومة في مراسم أقيمت اليوم بحضور قائده عاميكام نوركين ومسؤولين في الوزارة، كما حضر المراسم رئيس الوكالة الأمريكية للحماية من الصواريخ الأدميرال جون أي هيل.

وتعمل هذه المنظومة على "رصد تهديدات جوية قصيرة وبعيدة المدى بضمنها صاروخية وتشكل مدماكا آخر في مسيرة الحفاظ على الأمن"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

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