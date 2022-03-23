شؤون فلسطينية

تعديل ساعات العمل في رمضان.. لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تصدر عدة قرارات مهمة

تعديل ساعات العمل في رمضان.. لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تصدر عدة قرارات مهمة
عصام الدعاليس
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، برئاسة عصام الدعليس، عدة قرارات، وذلك خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء.

وأقرت اللجنة صرف مساعدة مالية لأسر شهداء عدوان 2014م، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، عبر وزارة التنمية الاجتماعية، ممن لا يتلقون رواتب منتظمة من أي جهة أخرى.

كما أعلنت عن توفير 25 ألف طرد غذائي كمساعدة، وتكليف وزارة التنمية الاجتماعية، باعتبار منتفعي شيكات الشؤون كأولوية أولى في تلقي المساعدات والاستفادة من برامجها، خلال شهر رمضان.

وقررت لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، تخصيص أحد ميادين مدينة غزة، لإقامة معلم تذكاري لشهداء يوم الأرض من أبناء شعبنا في أراضي عام 48، تخليدا لذكراهم.

وأعلنت عن اعتماد كفالة عدد 400 حلقة قرآنية، من حلقات تحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية، وصرف رواتب عقود الأطباء الأخصائيين العاملين بوزارة الصحة كاملة، واستثنائهم من نسبة الصرف المعمول بها، لتعزيز المنظومة الطبية واستقطاب المزيد من الكفاءات والكوادر المتخصصة.

كما قررت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 دونماً في مدينة الزهراء، لصالح المجلس الأعلى للرياضة، لإنشاء صالة رياضية مغطاة.

كما أعلنت عن صرف مبلغ مالي لصالح وزارة الزراعة، بغرض تطوير إمكانات مختبر وقاية النبات، الخاص بفحص متبقيات المبيدات في المنتجات والواردات الزراعية، لضمان وصول الغذاء الصحي للمواطن، والمصادقة على قرار وزارة الزراعة بوقف تصدير وتسويق الخضروات للخارج، لخفض أسعارها للمستهلك، تزامنا مع دخول شهر رمضان.

وقررت اللجنة اعتماد التوقيت الصيفي، بتقديم عقارب الساعة (60) دقيقة، اعتبارًا من منتصف ليلة السبت الأحد المقبلين.

وأعلنت اللجنة عن تعديل ساعات العمل الرسمي للمؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك، ليصبح من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية بعد الظهر، واعتماد التصور الخاص المقدم من اللجنة المكلفة بمعالجة ملف الموارد البشرية في وزارة الأوقاف والشئون الدينية.

كما قررت اعتماد المقترح المقدم من هيئة الشباب والثقافة بإطلاق جائزة أفضل مركز شبابي في قطاع غزة، بهدف تعزيز التنافس بين المراكز الشبابية وتشجيعها لتقديم أفضل الخدمات والمبادرات للمجتمع الفلسطيني.

وقررت الموافقة على عدد من طلبات التعويض بسبب إصابة عمل، لعدد من منتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني.

أخبار ذات صلة

رغم استشهاده.. وزير إسرائيلي يتوعد بـ &#34;القبض&#34; على منفذ عملية بئر السبع

رغم استشهاده.. وزير إسرائيلي يتوعد بـ "القبض" على منفذ عملية بئر السبع

أبو بكر: إعلان حالة الطوارئ إستعداداً لمعركة الأسرى داخل سجون الاحتلال

أبو بكر: إعلان حالة الطوارئ إستعداداً لمعركة الأسرى داخل سجون الاحتلال

8 وفيات و514 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

8 وفيات و514 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

&#34;الخارجية&#34;: نشرف بنجاح على تسهيل أمور طلبتنا في روسيا وبيلاروسيا

"الخارجية": نشرف بنجاح على تسهيل أمور طلبتنا في روسيا وبيلاروسيا

قوات القمع تقتحم قسم (9) في مجدو وتجري تفتيشات استفزازية

قوات القمع تقتحم قسم (9) في مجدو وتجري تفتيشات استفزازية

الاحتلال يشرع بتجريف نحو 100 دونم من أراضي قلقيلية

الاحتلال يشرع بتجريف نحو 100 دونم من أراضي قلقيلية

المفتي يحذر من استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

المفتي يحذر من استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال غرب رام الله

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال غرب رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو بكر: إعلان حالة الطوارئ إستعداداً لمعركة الأسرى داخل سجون الاحتلال

أبو بكر: إعلان حالة الطوارئ إستعداداً لمعركة الأسرى داخل سجون الاحتلال

قوات القمع تقتحم قسم (9) في مجدو وتجري تفتيشات استفزازية

قوات القمع تقتحم قسم (9) في مجدو وتجري تفتيشات استفزازية

الاحتلال يشرع بتجريف نحو 100 دونم من أراضي قلقيلية

الاحتلال يشرع بتجريف نحو 100 دونم من أراضي قلقيلية

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال غرب رام الله

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال غرب رام الله

المعتقل هاني خمايسة من اليامون يدخل عامه الـ20 في الأسر

المعتقل هاني خمايسة من اليامون يدخل عامه الـ20 في الأسر

غزة: تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الاحتلال يهدم مسكنين شمال مدينة أريحا

الاحتلال يهدم مسكنين شمال مدينة أريحا

الرئيس عباس يهنئ نظيره الباكستاني بيوم الجمهورية

الرئيس عباس يهنئ نظيره الباكستاني بيوم الجمهورية

منوعات

لين برنكنجي تحسم الجدل حول إنفصالها عن معتصم النهار

لين برنكنجي تحسم الجدل حول إنفصالها عن معتصم النهار

شاهد: سمية الخشاب تلفت الأنظار بطريقة دعمها لسيدة مصابة بالسرطان

شاهد: سمية الخشاب تلفت الأنظار بطريقة دعمها لسيدة مصابة بالسرطان

شاهد: أسطورة الرياض ينهار من البكاء بسبب تنمر المتابعين عليه

شاهد: أسطورة الرياض ينهار من البكاء بسبب تنمر المتابعين عليه

للمرة الأولى.. طليق أصالة وزوجها يخطفان القلوب بصورة عفوية

للمرة الأولى.. طليق أصالة وزوجها يخطفان القلوب بصورة عفوية

شاهد: مي العيدان تهاجم روان بن حسين بسبب ما فعلته مع سعد لمجرد

شاهد: مي العيدان تهاجم روان بن حسين بسبب ما فعلته مع سعد لمجرد

شاهد: شكران مرتجى تنهار من البكاء بعد سماع صوت والدتها

شاهد: شكران مرتجى تنهار من البكاء بعد سماع صوت والدتها

شاهد: عمر كمال يفاجئ الجميع عن علاقته بحمو بيكا

شاهد: عمر كمال يفاجئ الجميع عن علاقته بحمو بيكا

بعد الخلع.. ما حقيقة إعتداء وضرب مودل روز لطليقها؟

بعد الخلع.. ما حقيقة إعتداء وضرب مودل روز لطليقها؟

شاهد: محمد سعد يسخر من إرتفاع الأسعار بطريقته الخاصة

شاهد: محمد سعد يسخر من إرتفاع الأسعار بطريقته الخاصة

لهذا السبب.. أنغام تتخذ قرار مفاجئ وتصدم الجمهور على المسرح

لهذا السبب.. أنغام تتخذ قرار مفاجئ وتصدم الجمهور على المسرح

عربي

ميقاتي يؤكد التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701

ميقاتي يؤكد التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701

منظمة إغاثة تحذر من أزمة بالسودان جراء الحرب بأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا

منظمة إغاثة تحذر من أزمة بالسودان جراء الحرب بأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل اجتماع السيسي وبن زايد وبينت

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل اجتماع السيسي وبن زايد وبينت

رئيس قناة السويس يعرض على الولايات المتحدة المساعدة بتعويم السفينة &#34;العالقة&#34;

رئيس قناة السويس يعرض على الولايات المتحدة المساعدة بتعويم السفينة "العالقة"