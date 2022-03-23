تعديل ساعات العمل في رمضان.. لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تصدر عدة قرارات مهمة



وأعلنت اللجنة عن تعديل ساعات العمل الرسمي للمؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك، ليصبح من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية بعد الظهر، واعتماد التصور الخاص المقدم من اللجنة المكلفة بمعالجة ملف الموارد البشرية في وزارة الأوقاف والشئون الدينية.



كما قررت اعتماد المقترح المقدم من هيئة الشباب والثقافة بإطلاق جائزة أفضل مركز شبابي في قطاع غزة، بهدف تعزيز التنافس بين المراكز الشبابية وتشجيعها لتقديم أفضل الخدمات والمبادرات للمجتمع الفلسطيني.



وقررت الموافقة على عدد من طلبات التعويض بسبب إصابة عمل، لعدد من منتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، برئاسة عصام الدعليس، عدة قرارات، وذلك خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء.وأقرت اللجنة صرف مساعدة مالية لأسر شهداء عدوان 2014م، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، عبر وزارة التنمية الاجتماعية، ممن لا يتلقون رواتب منتظمة من أي جهة أخرى.كما أعلنت عن توفير 25 ألف طرد غذائي كمساعدة، وتكليف وزارة التنمية الاجتماعية، باعتبار منتفعي شيكات الشؤون كأولوية أولى في تلقي المساعدات والاستفادة من برامجها، خلال شهر رمضان.وقررت لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، تخصيص أحد ميادين مدينة غزة، لإقامة معلم تذكاري لشهداء يوم الأرض من أبناء شعبنا في أراضي عام 48، تخليدا لذكراهم.وأعلنت عن اعتماد كفالة عدد 400 حلقة قرآنية، من حلقات تحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية، وصرف رواتب عقود الأطباء الأخصائيين العاملين بوزارة الصحة كاملة، واستثنائهم من نسبة الصرف المعمول بها، لتعزيز المنظومة الطبية واستقطاب المزيد من الكفاءات والكوادر المتخصصة.كما قررت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 دونماً في مدينة الزهراء، لصالح المجلس الأعلى للرياضة، لإنشاء صالة رياضية مغطاة.كما أعلنت عن صرف مبلغ مالي لصالح وزارة الزراعة، بغرض تطوير إمكانات مختبر وقاية النبات، الخاص بفحص متبقيات المبيدات في المنتجات والواردات الزراعية، لضمان وصول الغذاء الصحي للمواطن، والمصادقة على قرار وزارة الزراعة بوقف تصدير وتسويق الخضروات للخارج، لخفض أسعارها للمستهلك، تزامنا مع دخول شهر رمضان.وقررت اللجنة اعتماد التوقيت الصيفي، بتقديم عقارب الساعة (60) دقيقة، اعتبارًا من منتصف ليلة السبت الأحد المقبلين.