أبو بكر: إعلان حالة الطوارئ إستعداداً لمعركة الأسرى داخل سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر صباح اليوم الأربعاء، إعلان حالة الطوارئ لكافة الطواقم العاملة في الهيئة، استعداداً لمعركة الأسرى ضد ادارة سجون الاحتلال وتصعيدها بحقهم.وأكد اللواء أبو بكر أنه مع دخول الساعات الأولى لصباح يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي، وهو اليوم الأول لدخول الحركة الأسيرة في إضراب مفتوح عن الطعام، رفضاً لسياسة الأمر الواقع التي تحاول إستخبارات وإدارة السجون فرضها بحق الأسرى، وبدعم كامل من الأوساط السياسية والعسكرية في حكومة الاحتلال الاسرائيلي، سنعمل في الهيئة من خلال غرفة عمليات دائمة، من خلال طواقم ولجان سيكون على رأسها صانعي القرار في الهيئة.وأكد اللواء أبو بكر أنه سيكون هناك طاقم قانوني واعلامي خاص لمتابعة وتغطية كل تفاصيل الإضراب، كما سيتم العمل مع المؤسسات العاملة في مجال الأسرى للعمل من خلال فريق واحد مخصص لخدمة أسرانا، ودعم خطواتهم النضالية بالشكل الذي يساهم في خلق ضغط حقيقي على دولة الاحتلال وأدواتها.وطالب اللواء أبو بكر المؤسسات العاملة في مجال الأسرى ووسائل الإعلام والكل الفلسطيني بالتوحد الحقيقي خلف أسرانا ومعركتهم ومطالبهم النضالية، ولتكن رسالتنا واضحة وعلنية بأننا سنكون بخدمة أسرانا، ولن يكونوا وحدهم.