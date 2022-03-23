شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدد أهالي اللبن الشرقية بالقمع والملاحقة

الاحتلال يهدد أهالي اللبن الشرقية بالقمع والملاحقة
رام الله - دنيا الوطن
هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أهالي بلدة  اللبن الشرقية بالقمع والملاحقة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نشرت ملصقات في القرية ألصقت بعضها على مدرسة بنات اللبن الثانوية، هددت من خلالها أهالي القرية بأنه "سيتم ملاحقتهم" ما لم يعملوا على إعادة ما أسمته بـ"الهدوء" الى المنطقة.

ويعيق جنود الاحتلال، بصورة متكررة وشبه يومية، وصول طلبة اللبن الشرقية إلى مدارسهم الواقعة على شارع رام الله – نابلس الرئيسي، ويهاجمونهم بالرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت لإجبارهم على سلوك طرق بديلة طويلة ووعرة، وهو الأمر الذي يرفضه الطلبة والأهالي.

وتتعرض مدارس اللبن الشرقية، مدرسة البنات ومدرسة الذكور، اللتان بنيتا عام 1944، منذ الانتفاضة الأولى عام 1987 لمضايقات واعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، وتتم فيهما الدراسة تحت ضغط نفسي وترهيب وتخويف.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهدم مسكنين شمال مدينة أريحا

الاحتلال يهدم مسكنين شمال مدينة أريحا

الرئيس عباس يهنئ نظيره الباكستاني بيوم الجمهورية

الرئيس عباس يهنئ نظيره الباكستاني بيوم الجمهورية

الاحتلال يغلق طريقًا زراعية في قصرة جنوب نابلس

الاحتلال يغلق طريقًا زراعية في قصرة جنوب نابلس

هيئة الأسرى: الاحتلال يشن حملة اعتقالات مسعورة بحق الشبان الفلسطينيين

هيئة الأسرى: الاحتلال يشن حملة اعتقالات مسعورة بحق الشبان الفلسطينيين

بكيرات: المقدسيون على موعد مع انتصار قريب في ساحات الأقصى

بكيرات: المقدسيون على موعد مع انتصار قريب في ساحات الأقصى

سلطات الاحتلال تصادق على إقامة 1200 وحدة سكنية على أراضي بيت مزميل بالقدس

سلطات الاحتلال تصادق على إقامة 1200 وحدة سكنية على أراضي بيت مزميل بالقدس

العمادي ونائبه يصلان قطاع غزّة عبر معبر إيرز

العمادي ونائبه يصلان قطاع غزّة عبر معبر إيرز

المرور بغزة تنشر حالة الطرق اليوم الأربعاء

المرور بغزة تنشر حالة الطرق اليوم الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدد أهالي اللبن الشرقية بالقمع والملاحقة

الاحتلال يهدد أهالي اللبن الشرقية بالقمع والملاحقة

الاحتلال يغلق طريقًا زراعية في قصرة جنوب نابلس

الاحتلال يغلق طريقًا زراعية في قصرة جنوب نابلس

هيئة الأسرى: الاحتلال يشن حملة اعتقالات مسعورة بحق الشبان الفلسطينيين

هيئة الأسرى: الاحتلال يشن حملة اعتقالات مسعورة بحق الشبان الفلسطينيين

بكيرات: المقدسيون على موعد مع انتصار قريب في ساحات الأقصى

بكيرات: المقدسيون على موعد مع انتصار قريب في ساحات الأقصى

المرور بغزة تنشر حالة الطرق اليوم الأربعاء

المرور بغزة تنشر حالة الطرق اليوم الأربعاء

حالة معابر قطاع غزة

حالة معابر قطاع غزة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

ارتفاع أسعار البندورة والخيار مجددًا في أسواق غزة

ارتفاع أسعار البندورة والخيار مجددًا في أسواق غزة

منوعات

لين برنكنجي تحسم الجدل حول إنفصالها عن معتصم النهار

لين برنكنجي تحسم الجدل حول إنفصالها عن معتصم النهار

شاهد: سمية الخشاب تلفت الأنظار بطريقة دعمها لسيدة مصابة بالسرطان

شاهد: سمية الخشاب تلفت الأنظار بطريقة دعمها لسيدة مصابة بالسرطان

شاهد: أسطورة الرياض ينهار من البكاء بسبب تنمر المتابعين عليه

شاهد: أسطورة الرياض ينهار من البكاء بسبب تنمر المتابعين عليه

للمرة الأولى.. طليق أصالة وزوجها يخطفان القلوب بصورة عفوية

للمرة الأولى.. طليق أصالة وزوجها يخطفان القلوب بصورة عفوية

شاهد: مي العيدان تهاجم روان بن حسين بسبب ما فعلته مع سعد لمجرد

شاهد: مي العيدان تهاجم روان بن حسين بسبب ما فعلته مع سعد لمجرد

شاهد: شكران مرتجى تنهار من البكاء بعد سماع صوت والدتها

شاهد: شكران مرتجى تنهار من البكاء بعد سماع صوت والدتها

شاهد: عمر كمال يفاجئ الجميع عن علاقته بحمو بيكا

شاهد: عمر كمال يفاجئ الجميع عن علاقته بحمو بيكا

بعد الخلع.. ما حقيقة إعتداء وضرب مودل روز لطليقها؟

بعد الخلع.. ما حقيقة إعتداء وضرب مودل روز لطليقها؟

شاهد: محمد سعد يسخر من إرتفاع الأسعار بطريقته الخاصة

شاهد: محمد سعد يسخر من إرتفاع الأسعار بطريقته الخاصة

لهذا السبب.. أنغام تتخذ قرار مفاجئ وتصدم الجمهور على المسرح

لهذا السبب.. أنغام تتخذ قرار مفاجئ وتصدم الجمهور على المسرح

عربي

ميقاتي يؤكد التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701

ميقاتي يؤكد التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701

منظمة إغاثة تحذر من أزمة بالسودان جراء الحرب بأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا

منظمة إغاثة تحذر من أزمة بالسودان جراء الحرب بأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل اجتماع السيسي وبن زايد وبينت

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل اجتماع السيسي وبن زايد وبينت

رئيس قناة السويس يعرض على الولايات المتحدة المساعدة بتعويم السفينة &#34;العالقة&#34;

رئيس قناة السويس يعرض على الولايات المتحدة المساعدة بتعويم السفينة "العالقة"