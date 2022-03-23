هيئة الأسرى: الاحتلال يشن حملة اعتقالات مسعورة بحق الشبان الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنندد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، بحملة الاعتقالات الشرسة التي شنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفي ساعات الفجر الأولى، بحق الشبان الفلسطينيين في العديد من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية تحديداً في القدس .وأوضح اللواء أبو بكر أن حملة الاعتقالات طالت 30 مواطناً ومواطنة من بينهم أسرى محررين، تخللها عمليات مداهمة للمنازل وتخريب للمحتويات وترويع للسكان باستخدام الكلاب البوليسية.وأكد اللواء أبو بكر أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من حملات اعتقال همجية بحق الفلسطينيين والتي ترافقها بالغالب حملات تنكيل واعتداء ما هو إلا جزء من سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني لتنغيص حياتهم واستهداف صمودهم .