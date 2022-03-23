العمادي ونائبه يصلان قطاع غزّة عبر معبر إيرز

رام الله - دنيا الوطنوصل في ساعة مُبكرة من فجر يوم الأربعاء، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمارة قطاع غزّة، السفير محمد العمادي، إلى القطاع عبر حاجز بيت حانون/ إيرز؛ لمتابعة المشاريع القطرية وصرف المنحة المالية للأسر المتعففة.ومن المقرر أنّ تستمر زيارة العمادي عدة أيام سيجري خلالها متابعة ملفات مختلفة.وكان السفير العمادي قد كشف قبل أيام، أنّ اللجنة القطرية وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر آذار/ مارس من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءًا من يوم أمس الثلاثاء الموافق 22/03/2022م.وأضاف أنَّ المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.وأوضح أنَّ عملية التوزيع سيتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.