شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مســتوطنون متطرفون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من شرطة الجيش الإسرائيلي .

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن عشرات المستـَـوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، تمركزت في المنطقة الشرقية.

فيما وتسمح شرطة الجيش الإسرائيلي يوميًا ما عدا الجمعة والسبت، للمستوطنين بجولتي اقتحام لـ "الأقصى" صباحية، ومسائية ما بعد الظهر.َ

يذكر ان مدينة القدس وبواباتها تشهد إجراءات عسكرية مشددة، تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في "الأقصى"، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يغلق طريقًا زراعية في قصرة جنوب نابلس

الاحتلال يغلق طريقًا زراعية في قصرة جنوب نابلس

هيئة الأسرى: الاحتلال يشن حملة اعتقالات مسعورة بحق الشبان الفلسطينيين

هيئة الأسرى: الاحتلال يشن حملة اعتقالات مسعورة بحق الشبان الفلسطينيين

بكيرات: المقدسيون على موعد مع انتصار قريب في ساحات الأقصى

بكيرات: المقدسيون على موعد مع انتصار قريب في ساحات الأقصى

سلطات الاحتلال تصادق على إقامة 1200 وحدة سكنية على أراضي بيت مزميل بالقدس

سلطات الاحتلال تصادق على إقامة 1200 وحدة سكنية على أراضي بيت مزميل بالقدس

العمادي ونائبه يصلان قطاع غزّة عبر معبر إيرز

العمادي ونائبه يصلان قطاع غزّة عبر معبر إيرز

المرور بغزة تنشر حالة الطرق اليوم الأربعاء

المرور بغزة تنشر حالة الطرق اليوم الأربعاء

حالة معابر قطاع غزة

حالة معابر قطاع غزة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الاحتلال يشن حملة اعتقالات مسعورة بحق الشبان الفلسطينيين

هيئة الأسرى: الاحتلال يشن حملة اعتقالات مسعورة بحق الشبان الفلسطينيين

بكيرات: المقدسيون على موعد مع انتصار قريب في ساحات الأقصى

بكيرات: المقدسيون على موعد مع انتصار قريب في ساحات الأقصى

المرور بغزة تنشر حالة الطرق اليوم الأربعاء

المرور بغزة تنشر حالة الطرق اليوم الأربعاء

حالة معابر قطاع غزة

حالة معابر قطاع غزة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

ارتفاع أسعار البندورة والخيار مجددًا في أسواق غزة

ارتفاع أسعار البندورة والخيار مجددًا في أسواق غزة

الأسير محمود شواهنة من السيلة الحارثية يدخل عامه الـ 21 في الأسر

الأسير محمود شواهنة من السيلة الحارثية يدخل عامه الـ 21 في الأسر

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من يعبد وفحمة والطيبة ويسلم بلاغا لآخر من عرابة

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من يعبد وفحمة والطيبة ويسلم بلاغا لآخر من عرابة

منوعات

لين برنكنجي تحسم الجدل حول إنفصالها عن معتصم النهار

لين برنكنجي تحسم الجدل حول إنفصالها عن معتصم النهار

شاهد: سمية الخشاب تلفت الأنظار بطريقة دعمها لسيدة مصابة بالسرطان

شاهد: سمية الخشاب تلفت الأنظار بطريقة دعمها لسيدة مصابة بالسرطان

شاهد: أسطورة الرياض ينهار من البكاء بسبب تنمر المتابعين عليه

شاهد: أسطورة الرياض ينهار من البكاء بسبب تنمر المتابعين عليه

للمرة الأولى.. طليق أصالة وزوجها يخطفان القلوب بصورة عفوية

للمرة الأولى.. طليق أصالة وزوجها يخطفان القلوب بصورة عفوية

شاهد: مي العيدان تهاجم روان بن حسين بسبب ما فعلته مع سعد لمجرد

شاهد: مي العيدان تهاجم روان بن حسين بسبب ما فعلته مع سعد لمجرد

شاهد: شكران مرتجى تنهار من البكاء بعد سماع صوت والدتها

شاهد: شكران مرتجى تنهار من البكاء بعد سماع صوت والدتها

شاهد: عمر كمال يفاجئ الجميع عن علاقته بحمو بيكا

شاهد: عمر كمال يفاجئ الجميع عن علاقته بحمو بيكا

بعد الخلع.. ما حقيقة إعتداء وضرب مودل روز لطليقها؟

بعد الخلع.. ما حقيقة إعتداء وضرب مودل روز لطليقها؟

شاهد: محمد سعد يسخر من إرتفاع الأسعار بطريقته الخاصة

شاهد: محمد سعد يسخر من إرتفاع الأسعار بطريقته الخاصة

لهذا السبب.. أنغام تتخذ قرار مفاجئ وتصدم الجمهور على المسرح

لهذا السبب.. أنغام تتخذ قرار مفاجئ وتصدم الجمهور على المسرح

عربي

ميقاتي يؤكد التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701

ميقاتي يؤكد التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701

منظمة إغاثة تحذر من أزمة بالسودان جراء الحرب بأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا

منظمة إغاثة تحذر من أزمة بالسودان جراء الحرب بأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل اجتماع السيسي وبن زايد وبينت

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل اجتماع السيسي وبن زايد وبينت

رئيس قناة السويس يعرض على الولايات المتحدة المساعدة بتعويم السفينة &#34;العالقة&#34;

رئيس قناة السويس يعرض على الولايات المتحدة المساعدة بتعويم السفينة "العالقة"